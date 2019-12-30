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Пригожин жестко ответил на слова критиков о «еле дышащей» Пугачевой

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Пригожин жестко ответил на слова критиков о «еле дышащей» Пугачевой

Москва, 30 декабря. Никто не вправе решать, когда артисту уходить со сцены, он имеет право даже умереть на ней, заявил продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова музыкального критика Сергея Соседова о звезде советской и российской сцены Алле Пугачевой.

Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявил, что возвращение на сцену Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова вызывает у него жалость. По его словам, невозможно смотреть на «еле душащую» Пугачеву, пишет «Газета.ру».

Певец Прохор Шаляпин заявил, что сцена — не место для жалости. По его мнению, время некоторых талантливых артистов уже ушло.

Пригожин жестко ответил на слова Соседова и Шаляпина о том, что «старым» артистам пора освободить сцену. Продюсер считает, чтобы давать оценку Пугачевой нужно «хоть что-то в этой жизни сделать». По его словам, можно не соглашаться с философией и идеологией певицы, но никто не вправе развенчивать ее как личность.

«У артиста нет возраста. Он уходит тогда, когда считает нужным. Артист – человек свободный, всегда был, есть и остается. Артист может умереть на сцене, это его право. Никто не вправе запретить выступать ни Пугачевой, ни кому-либо другому», — сказал Пригожин в интервью газете «Взгляд.ру».

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Источник: Взгляд.ру
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