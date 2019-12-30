Клинцевич считает, что цели Анкары в Ливии могут затронуть интересы многих стран

Москва, 30 декабря. Цели Турции, перебрасывающей боевиков из Сирии в Ливию, настораживают и могут затронуть интересы других стран, отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич.

«В этих странах есть определенные интересы Турции, которые она как самостоятельное государство реализует. Другое дело, что в реализации этих планов есть много минусов и противоречий. И эти планы могут затронуть интересы многих стран, в том числе и России», — заявил сенатор в комментарии для iReactor.

Клинцевич назвал ситуацию на Ближнем Востоке сложной, отметив, что о ней не принято говорить в международном сообществе, и указал, что цели Турции всегда особо настораживали ближайшие страны.

Ранее стало известно, что Анкара планирует отправить в Ливию по меньшей мере 1,6 тысячи боевиков из района сирийского Африна, где в настоящее время они находятся в турецких лагерях и готовятся поддерживать террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

До этого Анкара неоднократно перебрасывала террористов в африканское государство. Одним из последних стал авиарейс 28 декабря, когда в Триполи из Турции вылетели два авиалайнера Airbus A-319 с сирийскими боевиками на борту.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что государство перебросит войска в Ливию незамедлительно, если ПНС попросит его об этом. Также турецкие военные пообещали, что помогут триполитанскому «правительству» противостоять антитеррористической операции Ливийской национальной армии (ЛНА), которая под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама», чтобы освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года.