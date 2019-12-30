Киев преследует вернувшихся из Донбасса пленных

Москва, 30 декабря. Киев преследует тех, кто возвращается домой из плена, подозревая их в «нелояльности». Об этом рассказал политолог и ополченец Игорь Друзь.

Политолог считает, что люди, побывавшие в плену в ЛНР и ДНР, не смогут социализироваться из-за гонений и постоянного давления украинских властей.

«Поступают как в худшие времена коммунистических репрессий», — убежден политолог.

Киевские власти устраивают «охоту на ведьм» и под подозрение в измене попадает большая часть бывших пленных, передает «Царьград».

«Относятся к ним как к нелояльным гражданам, которые виновны в том, что попали в плен. Они рассказывают, как борются с коммунизмом, но поступают как в худшие времена коммунистических репрессий. То есть преследуют тех, кто был в плену», — считает Игорь Друзь.

Он считает совершенно закономерным то, что люди не хотят возвращаться к репрессивному режиму. Он уверен, что Украина продолжает курс, взятый бывшим президентом Петром Порошенко, который вел все дело к репрессиям, украинизации и преследованиям канонической Украинской православной церкви.

Ранее ФАН сообщал, что освобожденный в ходе обмена 29 декабря одессит и активист «Куликова поля» Денис Шатунов, несмотря на процессуальную очистку, решил перебраться в Луганск, так как опасается возвращаться в Одессу.

Напомним, что обмен пленными завершился в Донбассе 29 декабря. Он прошел в формате «всех на всех». Сделка состоялась на окраине Горловки. По предварительной информации, Киев передал ДНР 61 человека, ЛНР — 63. В столицу Украины из Донбасса вернулись 76 человек.