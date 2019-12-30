ФАН провел собственное расследование о ЧВК «Вагнера» в Ливии

В Сети продолжают появляться вбросы о ЧВК «Вагнера» в Ливии. Федеральное агентство новостей вспомнило все случаи, когда информация о появлении российской ЧВК «Вагнера» в Ливии оказывалась фейком.

«Едем в Адждабию»

В конце сентября в Сети появился видеоролик с грузовиком «Урал», водитель которого произносит по-русски фразу: «Едем в Адждабию!» (город на северо-востоке Ливии, на территории, подконтрольной ЛНА). Некоторые СМИ выдали видеозапись за прямое доказательство появления в Ливии ЧВК «Вагнера».

Опровержение: русский «Урал» в Сирии

Каналы в российском сегменте Telegram активно распространяли видео, якобы снятое в Ливии и опубликованное ливийским аккаунтом Facebook в ночь с 24 на 25 сентября. Однако ФАН удалось найти первоисточник, снятый в Сирии и опубликованный неделей раньше.

В оригинальном видео из кабины грузовика звучит только арабская речь. Кроме того, в видеоролике можно заметить государственный флаг Сирийской Арабской Республики, которому неоткуда появиться в северо-восточной Ливии. Это доказывает, что снятое в Сирии видео попытались выдать за картинку из Ливии для организации информационного вброса.

Фейк «Медузы» о «россиянах, погибших под Триполи»

2 октября известное издание «Медуза» опубликовало расследование о гибели нескольких россиян в ходе боевых действий под Триполи. Опираясь на источники в арабском сегменте Twitter, журналисты из Риги провели «расследование» о гибели бойцов ЧВК «Вагнера». Расследователи «Медузы» утверждали, что в боях в Ливии погибли «от 10 до 35 россиян».

آمر غرفة السيطرة بقوة مكافحة الإرهاب يؤكد مقتل 7 مرتزقة روس في غارة لطيران الوفاق بمنطقة #قصر_بن_غشير والموقع المستهدف كان يستخدمه المرتزقة الروس غرفة عمليات عسكرية — мєℓα∂ ѕαѕѕι (@falconmesurata) September 9, 2019

«Медуза» опиралась на данные из более, чем 20 источников — однако все они остались анонимными, кроме руководителя уральского отделения «Союза добровольцев Донбасса» Максима Хлопина, который якобы подтвердил гибель бойцов ЧВК «Вагнера» под Триполи.

Опровержение от «Союза добровольцев Донбасса»

Максим Хлопин опроверг фейк «Медузы», разместив официальное заявление на странице «Союза добровольцев Донбасса» в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что в принципе не стал бы сотрудничать с оппозиционными русскоязычными СМИ, такими, как «Медуза» или «Дождь». Впоследствии авторы «Медузы» удалили имя Хлопина из своего текста и сослались на «человека из руководства «Союза добровольцев Донбасса».

Таким образом, расследование рижского агентства оказалось полностью основано на анонимных непроверяемых источниках, которые очень вольно пересказывали якобы содержание переговоров между фельдмаршалом Халифой Хафтаром и Кремлем. Никаких фактических доказательств в расследовании не оказалось, а родственники опровергли гибель якобы убитых в Ливии россиян.

«Дождь в Бенгази» и русские песни

Новая информационная атака с использованием легенды о «ЧВК «Вагнера» в Ливии» произошла всего через несколько дней, 6 октября. Пользователь Facebook по имени Razan Nasri разместил серию видеороликов, которые якобы доказывали присутствие русских в Ливии. Многие сторонники ПНС начали оставлять под этой записью гневные комментарии, осуждая «российское вмешательство».

Пропаганда ПНС и «Братьев-мусульман»

Среди ливийцев нашлись и те, кто сразу распознал подделку: большинство роликов действительно были сняты в Ливии, в разных местах и при различных обстоятельствах. Однако разговоры и песни на русском языке были лишь грубо наложены поверх оригинального звука.

«В данном ролике очевидна подделка, — заявил пользователь Facebook Aziz Atia. — Это сделано для «Братьев-мусульман» и их боевиков. Наложенный русский голос не содержит звуков окружающей местности. Ливийцы, поймите правду и не верьте лжи».

ФАН удалось определить, что оригинальные видео были сняты во время боев с террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) в городе Сирт, в районе лагеря «Ярмук» под Триполи, во время проливного дождя в Бенгази и после массированной бомбардировки Северного Синая ВВС Израиля.

Facebook — главный инструмент пропаганды ПНС

В арабском сегменте Facebook часто распространяются пропаганда и подделки, тиражируемые медиаресурсами ПНС. Впоследствии фейки подхватывали русскоязычные медиаресурсы, такие, как агентство «ВладТайм». Так, например, было с фотографией российского снайпера, якобы снятого в Ливии.

Журналисты подчеркивали, что фото было опубликовано не противниками, а якобы сторонниками ЛНА, которые благодарили «русских друзей, защищающих их права». По мнению «ВладТайм», это позволяло утверждать, что фотография подлинная.

Русский спецназ — но не в Ливии

ФАН удалось установить происхождение фотографии: для того, чтобы запустить фейк в ливийский сегмент Интернета, был использован снимок, опубликованный 23 сентября сирийским пользователем Facebook.

На снимке действительно военнослужащий российских Сил специальных операций — но не в Ливии, а в Сирии, где военные РФ присутствуют официально. На одном из кадров появляется портрет президента Сирии Башара Асада, который был вырезан из фотографии, размещенной в ливийском сегменте Facebook.

Пленный ливийский пилот рассказал о ЧВК «Вагнера»

Производство фейков о «российском следе» в Ливии не прекращается и зимой на фоне развивающегося сотрудничества между главной ПНС Ливии и Турцией. Захватив 7 декабря сбитого под Триполи пилота МиГ-23 Ливийской национальной армии генерал-майора Амера Джагима Урфи, боевики, входящие в состав «МВД» Правительства национального согласия, использовали его для создания очередного вброса о русских в Ливии.

GNA militias capture LNA pilot who ejected his fighter jet moments before it crashed over Al-Zawiya, West Libya. #Libya pic.twitter.com/vRy70esGif — LibyaReview (@LibyaReview) December 7, 2019

В Триполи заявили, что пленный летчик «подробно рассказал о действиях россиян» на стороне ЛНА: ЧВК «Вагнера» якобы действует в составе оперативной группы «Тархуна», российские бойцы воюют в составе артиллерийских и минометных батарей, а также снайперских групп.

Фейк, созданный под пытками

На фотографиях, опубликованных медиаресурсами ПНС, бандиты из «МВД» Ливии подвергают издевательствам немолодого пилота. Вместе с генерал-майором Урфи на фото появился Мохаммед Салим Бархун, который сотрудничал в Ливии с террористами ИГИЛ, а также контрабандист Тарик Рамадан Суисси, который промышляет в том числе похищениями и заказными убийствами.

Легитимная Палата представителей Ливии осудила издевательства над попавшим в плен летчиком. Эксперты, опрошенные ФАН, уверены, что показания пилота не могут служить доказательством деятельности ЧВК «Вагнера» в Ливии, поскольку получены под пытками.

Угрозы российским журналистам

Поток фальшивок о ЧВК «Вагнера», который производят медиаресурсы, связанные с ПНС, привел к тому, что сторонники нелегитимного правительства в Триполи начали угрожать в Интернете российским журналистам.

Военкор Александр Коц рассказал в своем Telegram-канале, что начал получать большое количество агрессивных комментариев от сторонников ПНС. Аналогичной атаке подвергся и военкор Евгений Поддубный.

От журналистов требуют, чтобы они «немедленно убрались из Ливии», некоторым угрожают расправой или обвиняют в причастности к ЧВК «Вагнера». Как отметил военкор Олег Блохин, производителям фейков из ПНС Ливии «просто все равно».

«Они кидают абы какие фейки: русские и русские, чевэкашник так чевэкашник… У меня есть фотографии, где я в военной форме, так почему бы не вкинуть такой фейк, будто бы я из «Вагнера»? Народ схавает, — уверен журналист. — У них нет задачи какой-то по фактажу, у них задача — накинуть говно на вентилятор, и все, так прокатит. Это их стиль работы».

«Красный» блокнот

Очередной фейк вбросили журналисты из Washington Post. Недавно они опубликовали материал, в котором в качестве доказательства нахождения ЧВК «Вагнера» в Ливии привели блокнот. Якобы его обнаружили на территории республики, и его вел гражданин РФ — о чем, по их мнению, свидетельствуют надписи на русском языке.

Только приглядевшись к записям в блокноте, возникают вопросы. Зачем военному записи о митинге 17 августа в Москве, который провели коммунисты на проспекте академика Сахарова? При этом на бумаге тезисами расписана вся программа акции, в том числе — что необходимо выкрикивать во время демонстрации.

Вероятно, готовившие этот вброс «журналисты» даже не старались разобраться в теме и взяли первый попавшийся им блокнот для демонстрации найденных «улик». Поэтому на фотографии нет ничего, что могло бы служить доказательством нахождения ЧВК «Вагнера» в Ливии.

При этом выглядят все эти надписи очень подозрительно. Словно методичка от людей, готовивших беспорядки в Москве. Они прошли в столице во время демонстраций в июле и августе этого года. В связи с этим странные улики сыграли не против России, а наоборот, против самих журналистов, подставивших людей, с которыми они, возможно, связаны.

Честные украинские наемники

Снятый недавно на видео русскоговорящий мужчина на территории Ливии так же вызвал большой интерес со стороны средств массовой информации. Однако понять, что это не сотрудник ЧВК «Вагнера», удалось сразу. Вооруженный мужчина на вопрос откуда он прибыл, не стал уходить от вопроса и сообщил, что с Украины.

Связь Украины с Правительством национального согласия Ливии известна давно. В ноябре этого года в порт Одессы поступила первая партия ливийской сырой нефти — 81 282 тонны. Это стало результатом переговоров между главой управляющего совета нефтегазовой компании «Рас-Лануф» Шаабаном Юсуфом и послом Украины в Ливии Николаем Нагорным. Они обсудили возможность привлечения украинских «технических специалистов» для работы на организацию.

Чтобы получать эту нефть, Украина стала высылать ПНС Ливии технику и вооружение по морю и воздуху. ФАН уже писал, как украинские военные грузы вычисляли через специализированные сайты. Впоследствии Киев пошел дальше и стал отправлять в страну своих наемников, чтобы воевать на стороне бандформирований, подконтрольных ПНС. Так в итоге в Ливии и появились люди, внешне похожие на россиян.

Провокации, нацеленные на Запад

Бандформирования ПНС до сих пор удерживают Триполи благодаря поддержке из Турции, которая неофициально поступает по крайней мере с весны уходящего года. Для того, чтобы остановить ЛНА Хафтара, премьер-министру ПНС Файезу Сарраджу необходимо добиться внешнего вмешательства в ситуацию в Ливии.

Для этого медиаисточники, поддерживающие Правительство национального согласия и лояльные ему бандформирования, непрерывно создают и распространяют фейки об иностранной помощи Халифе Хафтару. Социальные сети в Ливии наполняются слухами о российских наемниках, якобы массово сражающихся на стороне ЛНА. Информация из источников, связанных с ПНС, либо преувеличена, либо полностью недостоверна.

Мишенью этих фейков становятся все страны, с которыми ведет диалог ЛНА, так, боевики связанной с ПНС группировки «Абу-Салим» похитили в Триполи 27 египетских рабочих, чтобы снять их в роли «взятых в плен солдат ВС Египта». Ранее пленный боевик рассказал, что банды ПНС ищут русских или русскоязычных людей, чтобы выдать за пленных русских из ЧВК «Вагнера».

Вероятно, что производство фейков будет продолжаться. Пропаганда ПНС стремится доказать, что только из-за иностранного вмешательства боевики не могут остановить продвижение войск Хафтара.

1 Организация запрещена на территории РФ.