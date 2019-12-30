Попов заявил, что США ударами по Сирии и Ираку угрожают суверенитету стран

Москва, 30 декабря. США, нанося удары по Сирии и Ираку, угрожают территориальной целостности и суверенитету стран, считает заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов.

ВВС США ранее нанесли удары по пяти объектам шиитской организации «Хезболла» в Сирии и Ираке. Воздушная атака в районе сирийско-иракской границы, по последним данным, привела к гибели 25 ополченцев-шиитов, еще 50 человек получили ранения.

Попов отметил, что действия Соединенных Штатов незаконны по международным нормам.

«Ожидать чего-то стабильного от таких ударов, как они нам преподносят, что якобы это сделано во благо мирного населения, не стоит», — цитирует его NewInform.

Попов напомнил, что российские ВКС находятся в Сирии по приглашению властей страны, в то время как американцы вошли в государство в свое время без согласования с официальным Дамаском. ООН не одобрял появление контингента США в Сирийской Арабской Республике, поэтому действия американцев близки к понятию агрессии, констатировал эксперт.

«На чужой территории работают так, как хотят. Тем более проводят крупные операции. Нарушаются права и возможности мирного существования в любых условиях», — заключил Попов.

Коалиция во главе с США незаконно появилась в Сирии в 2014 году. Известно, что Вашингтон активно поддерживает курдских боевиков, которые в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны.

Как удалось выяснить Федеральному агентству новостей, США отправили в Сирию не менее 2,5 тысячи наемников из частной военной компании, ранее известной как Blackwater, которая напрямую сотрудничает с Пентагоном и американским военным контингентом, оставленным удерживать захваченную США сирийскую нефть. Ее использование позволяет Вашингтону наращивать военное присутствие на восточном берегу Евфрата, официально при этом заявляя о резком сокращении американского контингента.