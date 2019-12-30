Террористы ПНС Ливии направили Турции запрос о военной помощи

Анкара, 30 декабря. Боевики из Правительства национального согласия Ливии направили Турции официальный запрос о предоставлении военной помощи. Об этом в понедельник сообщил турецкий телеканал TRT.

По его информации, запрос уже поступил в парламент Турции. Предполагается, что документ будет рассмотрен 2 января.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности ввести войска в Ливию, если получит соответствующий запрос со стороны Триполи. Это заявление было сделано вскоре после подписания соглашения между Анкарой и ПНС Ливии, которое пересматривает границы морских зон в ущерб Греции и предполагает возможность военного сотрудничества. Примечательно, что данный документ противоречит резолюции ООН, который запрещает оказание военной поддержки Ливии.

Как сообщает базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека, Турция собирается отправить в Ливию по меньшей мере 1,6 тыс. подконтрольных боевиков, которые в настоящее время находятся в районе сирийского Африна.

По данным источника Федерального агентства новостей, во второй половине октября порядка двух тысяч сирийских боевиков было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. О прибытии в Мисурату сирийских боевиков из Стамбула рассказывал полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого в октябре 2019 года взяли в плен военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА).

Напомним, что Ливия охвачена хаосом после госпереворота 2011 года, который поддержали США. В Триполи было создано подконтрольное Западу Правительство национального согласия Ливии, которое связано с террористическими группировками «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в РФ). Весной этого года командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о планах освободить Триполи от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.