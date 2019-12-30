Патрулирование РФ освободило от боевиков ключевую транспортную артерию Сирии

Москва, 30 декабря. Совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными является ключевым этапом на пути урегулирования конфликта в САР. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Военные России и Турции провели очередное совместное патрулирование вдоль трассы М-4, которая соединяет сирийские провинции Хасака и Алеппо. Трасса М-4 является одной из главных транспортных магистралей Сирии, она соединяет северные районы республики с другими регионами. Патрулирование обеспечивает безопасное функционирование важнейшей сирийской магистрали, а также способствует восстановлению мирной жизни в Сирии.

Литовкин отметил, что восстановление контроля над трассой М-4 стало возможным благодаря российско-турецкому меморандуму, который стал новым этапом на пути урегулирования конфликта в Сирии.

«Благодаря этому запущена целая серия процессов мирного урегулирования и возвращения под контроль Дамаска как территорий, так и ресурсов. Вместе с российским патрулированием они стали значимыми кирпичиками в выстраивании здания новой, возрождающейся после войны Сирии», — отметил эксперт.

Меморандум России и Турции нанес непоправимый удар по курдским террористам, в результате чего они потеряли контроль над главной транспортной артерией Сирии, передает «Экономика сегодня».

Напомним, в начале октября власти Турции объявили о начале военной операции «Источник мира» против курдских боевиков на севере Сирии. В рамках антитеррористической операции турецкая сторона планировала создать зону безопасности в северных районах Сирии, граничащих с Турцией.

Операция Анкары была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на сирийско-турецкой границе. В рамках меморандума российские и турецкие военные осуществляют совместное патрулирование северных районов Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.