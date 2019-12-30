Путин и президент Финляндии обсудили по телефону двусторонние отношения

Москва, 30 декабря. Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе финляндской стороны, главы государств обсудили двусторонние отношения и поздравили друг друга с новогодними праздниками. Стороны также подтвердили готовность к продолжению сотрудничества на международной арене.

«Выражено удовлетворение развитием российско-финляндских отношений, характеризующихся регулярным политическим диалогом, взаимовыгодной кооперацией в торгово-экономической, природоохранной и культурно-гуманитарной сферах, активными межведомственными и межрегиональными связями», — говорится в сообщении.

Путин проинформировал Ниинисте о ситуации по разрешению гражданской войны на Украине, в частности, об итогах встречи в «нормандском формате», которая состоялась в Париже в начале декабря. Также дана позитивная оценка состоявшемуся в Донбассе обмену удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных».