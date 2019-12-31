Насилие, массовая бездомность и снижение грамотности поразили США в 2019 году

Уходящий год стал для США годом мнимой стабильности и внешнего спокойствия. Общий экономический фон не давал поводов для серьезных волнений, поскольку правительство врубило печатный станок и раздуло государственный долг Америки до баснословных 23 трлн долларов.

Поэтому все происходило в точности по классическому изречению одного из американских президентов: богатые становились богаче, а бедные, как обычно, теряли деньги. Однако экономика — далеко не все. Прошедший год преподнес Соединенным Штатам несколько крайне неприятных сюрпризов. Прежде всего, 2019-й побил прежний рекорд США по числу инцидентов, связанных с применением огнестрельного оружия. За год произошло 46 случаев оружейного насилия в школах и 41 массовое убийство, в результате чего — погибло более 210 человек.

Всего от оружейных ран в 2019 году скончалось 14 800 американцев. Причем, несмотря на рождественскую неделю, в церкви штата Техас было убито два человека прямо во время молитвенной службы. Главный парадокс американских масс-шутингов заключается в том, что наибольшее число случаев оружейного насилия происходят в штатах, где действуют жесткие нормы по контролю за оборотом огнестрельного вооружения и введены запреты на его ношение.

Среди лидеров по числу преступлений, связанных со стрельбой — штаты Калифорния, Иллинойс и Мэриленд. На протяжении последних нескольких лет количество масс-шутингов только росло и, по мнению социологов, продолжит расти еще быстрее. Единственный эффективный метод борьбы с увеличением преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия — это его массовая конфискация, независимо от штата.

Однако американское правительство неоднократно давало понять, что идти на это не намерено, поскольку боится гражданских волнений, протестов и даже отделения некоторых штатов. Это означает, что заложником американской «оружейной традиции» и пассивности правительства стала вся страна, а число жертв будет неизменно расти с каждым годом.

Падение грамотности

Другим важным явлением 2019 года оказалось общее падение уровня грамотности среди подрастающего поколения американцев. Средние американские школьники стали куда чаще проваливать тесты по чтению и терять навыки по усвоению учебных материалов. Эксперты полагают, что итог не заставит себя ждать: молодое поколение американцев станет куда менее квалифицированным и мало пригодным к интеллектуальному труду. Вопреки тому, что американская система образования, взята с британской, она практически всегда признается лучшей в мире по различным международным рейтингам, но ее реальная результативность — под большим вопросом.

Жилищный кризис

Несмотря на то, что состояние богатейших американцев в 2019 году выросло в среднем на 25%, США погрузились в очередной жилищный кризис. Это связано с тем, что огромный процент американских граждан стал терять свои дома из-за невозможности оплаты коммунальных счетов и погашения ипотечных кредитов. Число американских бездомных увеличилось за год до 553 тыс человек, рост составил — 2,7%.

Лидером по числу бездомных оказалась Калифорния, которая по всем рейтингам возглавляет список самых богатых американских штатов. Для того, чтобы решить проблему бездомности американскому правительству следует раскошелиться всего на 20 млрд долл. Эта сумма — меньше, чем американцы ежегодно тратят на рождественские украшения. Американское правительство находит деньги на содержание огромного воинского контингента за океаном, на разработку вооружения, на строительство стены на границе с Мексикой, однако решить проблему бездомности не в состоянии.

Перечисленные кризисные моменты в американском обществе пока нельзя назвать критическими. Тем не менее они наглядно показывают, что отлаженная государственная система США дает ощутимые сбои, которые в перспективе вполне могут привести к дестабилизации страны. Следует подчеркнуть, что рост уровня бездомности, падение грамотности и усиление оружейного насилия происходит на фоне — полной экономический стабильности и отсутствия финансовых потрясений. Велик риск, что когда американская экономика немного потеряет свою форму, негативные процессы приобретут необратимый характер и приведут Соединенные Штаты к национальному краху.