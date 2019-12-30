Возмущенная пародией на себя Пугачева ворвалась в гримерку Пескова

Москва, 30 декабря. Пародист Александр Песков рассказал о знакомстве с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, которое получилось весьма необычным.

Встреча артистов произошла в 1995 году в Ялте, где выступал артист. Он вдруг услышал, как в зале поднялся шум, а все зрители обернулись на ложу. За кулисами Пескову объяснили, что приехала «она», а директор попросил «отыграть Пугачеву помягче».

«Я не понял, что значит помягче. А я там попой слезаю в зал. Ну и пошел ва-банк и сделал номер, как хотел», — рассказал он KP.Ru.

После второго отделения Песков расположился в гримерке и собрался отдохнуть, как к нему ворвалась сама Пугачева с букетом цветов, который кинула на пол.

«Песков, это тебе», — заявила она.

Как вспоминает сам пародист, эта фраза стала первой, которую он услышал от Примадонны российской эстрады. Пескова настолько удивило неожиданное появление возмущенной пародией артистки, что он забыл подать ей стул, и 40 минут они проговорили стоя.

По его словам, Пугачева, уходя, задала один вопрос.

«А почему меня так мало? Ты уж подумай», — сказала она.

После этого события Песков придумал спектакль, который получил название «Арлекин».

Ранее стало известно, что Пугачева снялась в новогоднем фильме телеведущей Анастасии Ивлеевой, где сыграла саму себя. В кадре певица встречает в своем доме гостей, угощает их, шутит и поет.