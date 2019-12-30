Сирия, 30 декабря. Более тысячи сирийцев вернулись в Сирию за сутки. Пехота САА приостановила наступление в Идлибе по причине проливных дождей. Курдские боевики провели рейды в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре при поддержке коалиции США, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возобновили боевые вылеты в западной части Алеппо; задействовали авиацию на юго-востоке Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: проводят рейды в городе Аль-Бусейра на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: оказывает поддержку курдским боевикам в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что работу в западных районах провинции возобновили ВВС Сирии. Авиаудары сирийских военных самолетов пришлись по зонам дислокации боевиков вооруженной оппозиции в окрестностях населенного пункта Шейх-Ахмад. Никаких сведений о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, ранее на данном направлении также были зафиксированы перестрелки, инициаторами которых стали джихадисты антиправительственных бандформирований. Некоторые военные эксперты полагают, что боевики активизировали налеты на западе Алеппо с целью отвлечь внимание Сирийской арабской армии (САА) от наступления в Идлибе.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции продолжились рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Twitter-канал (deirezzor24) сообщает о том, что курдские боевики обследовали территорию поблизости от города Аль-Бусейра при поддержке военных самолетов международной коалиции США. Кроме того, обыски пошли в ряде жилых домов населенного пункта. О числе задержанных пока ничего неизвестно. Напомним, несколько часов назад SDF также обыскали район города Сувейдан-Джазира, арестовав одного сирийца по обвинению в сотрудничестве с ИГ1.

Провинция Даръа

Российский Центр мониторинга за соблюдением прав человека (ЦПВС) обнародовал новые данные о числе беженцев, вернувшихся в Сирию с территории иностранных государств за последние сутки. Так, сегодня в САР прибыли 327 человек из Ливана и 781 сириец из Иордании. Они перебрались через пограничные посты «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» и «Насиб», располагающиеся на окраинах Дамаска, Хомса и Даръа соответственно. Таким образом, сотрудничество стран-соседей и усилия российской стороны привели к возвращению 510719 перемещенных лиц с 18 июля 2018 года.

Провинция Идлиб

Стало известно о том, что пехота Сирийской арабской армии (САА) приостановила боевые действия на юго-востоке Идлиба по причине проливных дождей. В то же время, по данным информационного портала РИА Новости, артобстрелы позиций боевиков на границах «Большого Идлиба» продолжились. В частности, под огнем оказались военные объекты исламистов недалеко от населенных пунктов Басанкул и Мухамбаль.

Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), также вылеты над оккупированными боевиками вооруженной оппозиции районами осуществили сирийские ВВС. Вертолеты ВВС САР атаковали расположения джихадистов террористического альянса «Тахрир аш-Шам» на окраинах населенного пункта Бенин. Сведения о нанесенном «Джебхат ан-Нусре»1*** уроне пока выясняются.

Ирак

Военный источник в сети Twitter (BabakTaghvaee) опубликовал видеозапись, на которой запечатлена воздушная атака авиации международного альянса на позиции проиранских ополченцев-шиитов, которая произошла накануне. Согласно заявлению помощника министра обороны США Джонатана Хоффмана, ударам подверглись пять объектов бойцов ополчения в Сирии и Ираке, среди которых склады оружия и места командования, откуда якобы совершались нападения на базы западной коалиции. В свою очередь, представители иракского проправительственного ополчения «Хашд аш-Шааби», заявили о готовности прибегнуть к ответным действиям, передает Twitter-канал (PressTV).

1 Организация запрещена на территории РФ.