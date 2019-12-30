Долгов считает, что удар США по Сирии может быть «расчисткой» для вывоза украденной нефти

Москва, 30 декабря. Власти США напрямую вмешиваются в гражданскую войну в Сирии под видом борьбы с терроризмом. Об этом в понедельник заявил востоковед Борис Долгов.

Так он прокомментировал удар ВВС США по Ираку и Сирии, который произошел накануне. Эксперт обратил внимание на то, что удар наносился с беспилотников по объектам ливанского движения «Хезболла», включая командный пункт и склад с иранским вооружением, пишет «ПолитРоссия».

«США и ранее наносили удары по объектам, которые они определяли как террористические. И зачастую в ходе этих ударов гибли мирные жители, это неоднократно осуждалось. И мы видим, что такие действия продолжаются», — пояснил Долгов.

По его словам, США находятся в Сирии и Ираке незаконно, однако они оправдывают свое присутствие необходимостью ведения борьбы с терроризмом. Под террористами они подразумевают «Хезболлу», которая поддерживает правительственные силы Сирии. Из этого можно сделать вывод, что цели США с 2011 года не изменились — они по-прежнему пытаются свергнуть президента Сирии Башара Асада, заключает востоковед.

Еще одной причиной вооруженной агрессии против суверенного государства может быть попытка расчистить коридор на сирийско-иракской границе для вывоза похищенной из САР нефти. В настоящее время американские военные незаконно добывают черное золото на захваченных курдскими боевиками сирийских нефтяных полях, а после вывозят ее за границу контрабандой.

Ранее сообщалось, что американские беспилотники нанесли удары по Ираку и Сирии. В результате погибли 25 шиитских бойцов «Хезболлы», 50 получили ранения. Среди погибших также оказался военный советник из Ирана.