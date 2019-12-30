Выплаты неработающим пенсионерам увеличатся на 6,6% с 1 января

Москва, 30 декабря. Страховые выплаты неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Минимальная пенсия увеличится до 16,5 тысячи рублей, об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«По предварительным данным, индексация коснется 32 млн неработающих пенсионеров», ― говорится в сообщении ПФР.

В Фонде отметили, что с 1 января пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%, что выше показателя инфляции по итогам уходящего года. Увеличение пенсии составит более 1 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 января в регионах повышается прожиточный минимум пенсионеров, а это значит, что граждане, чья пенсия окажется ниже установленной величины, получат социальную доплату до прожиточного минимума.

Федеральное агентство новостей ранее сообщило, какие изменения ждут россиян в новом году. ФАН напомнил, что с 1 января по инициативе президента РФ Владимира Путина детские пособия по уходу за ребенком будут выплачиваться до достижения ребенком трех, а не полутора лет. Претендовать на такие пособия могут семьи, среднедушевой доход которых не превышает двух прожиточных минимумов.

Также с 1 января в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Он составит 12130 рублей в среднем по стране. При этом некоторые регионы установили МРОТ, который существенно превышает эту сумму.