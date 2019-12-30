Задержка строительства «Северного потока — 2» из-за ухода Allseas — не «смерть проекта»

Allseas заявила, что не планирует возвращаться к «Северному потоку — 2». Будущая задержка ввода в строй газопровода из-за ухода швейцарской компании с места работ не является «смертью проекта», считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Трубоукладочными работами на «Северном потоке — 2» занималась компания Allseas, которая теперь не собирается возвращаться к проекту. В официальном сообщении корпорации указывается, что строительный флот уже начал готовиться к работе на других проектах.

Как отмечает Станислав Митрахович, было уже давно понятно, что Allseas будет выходить из проекта и с большой вероятностью не вернется к нему.

«Компания, действительно, получила большие деньги за счет реализации проектов, которые были инициированы Россией, в числе которых «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Но проблема в том, что эти проекты находятся уже на завершающей стадии, т. е. они почти закончены. Следующие проекты для Allseas, к примеру, в Мексиканском заливе, где они собираются использовать свои суда для срезания морских платформ, тоже интересный вид бизнеса, но не такой масштабный, как строительство «Турецкого потока» или «Северного потока — 2». Конечно, с Россией Allseas больше заработала», — объяснил Митрахович в беседе с Федеральным агентством новостей.

Следует учесть тот факт, что в США проекты новые, говорит эксперт. По его словам, руководство компании решило лишний раз не ссориться с Вашингтоном из-за европейского проекта.

«В компании есть несколько поколений менеджеров: старшие и младшие. Старшее поколение не так сильно опасается американских санкций, потому что они старой закалки. Более молодое поколение — это люди глобализованного мира. Так, для них риски неполучения американской визы совершенно ни к чему. Поэтому они решили не рисковать. Более того, у них в договоре по прокладке труб для «Северного потока — 2» указано, что санкции третьей стороны являются форс-мажором. Раз это форс-мажор, то ничего платить «Газпрому» компания не должна. Поэтому для них ситуация понятная, т. к. они заработали деньги и ушли», — рассказал собеседник ФАН.

В текущей ситуации наиболее очевидный вариант решения проблемы — это достраивать все своими силами, утверждает Митрахович. Тем более, «Газпром» имеет у себя на балансе специальное судно для этого.

«У «Газпрома» есть судно-трубоукладчик «Академик Чешский», которое имеет серьезные компетенции. Это судно ранее не использовалось под такие цели, но скорей всего справиться с этой проблемой, потому что Балтийское море мелководно. Нужно будет «Академика Чешского» перевезти с Дальнего Востока и достраивать все своими силами. Скорей всего, это повлечет некоторую задержку, но все равно в 2020 году он (газопровод. — Прим. ФАН) будет запущен. Это не является смертью проекта или фундаментальным провалом, но значит, что для завершения «Северного потока — 2» потребуются дополнительные месяцы», — добавил эксперт.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп согласовал оборонный бюджет на 2020 год, согласно которому вводятся санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Вашингтон добивается от компаний-подрядчиков остановки строительства. Швейцарская Allseas уже прекратила работу. На данный момент объект уже готов более, чем на 90%.

Решение США уже осудили многие европейские политики. Как отметил министр энергетики Александр Новак, Россия планирует запустить газопровод «Северный поток — 2» до конца 2020 года.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что ответ России на санкции США против проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» будет взвешенным и адекватным.