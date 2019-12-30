Джабаров считает, что война США и Ирана дестабилизирует весь Ближний Восток

Москва, 30 декабря. Авиаудары США по объектам движения «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке могут привести к опасной эскалации обстановки с непредсказуемыми последствиями для всего Ближнего Востока. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это, конечно, серьезно осложняет ситуацию на Ближнем Востоке. Мы прекрасно знаем, что движение «Хезболла» внесло серьезный вклад в борьбу с террористами из «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ). Вместе с тем союзник США в регионе Израиль считает «Хезболлу» угрозой для себя. Американцы, видимо, решили воспользоваться ситуацией и помочь союзнику», — пояснил сенатор журналу «Слово и дело».

Джабаров подчеркнул, что главное в сложившейся ситуации не разжигать конфликт, поскольку он приведет исключительно к новым жертвам.

В США «Хезболлу» считают террористической организацией и выдают борьбу с ней за антитеррористическую деятельность. Вашингтон может ударить по военной базе под Багдадом и обвинить Тегеран, поддерживающий шиитские формирования. В такой ситуации Штаты могут получить повод для прямой агрессии против Ирана, который выстоял в условиях жесточайших санкций.

Однако сенатор считает, что это решение было бы неразумным со стороны Вашингтона, поскольку Иран — очень серьезный противник.

Представитель Совфеда обратил внимание, что в случае новой войны в Персидском заливе полыхнуть может весь регион, поскольку в нем достаточно много затихших конфликтов, для возобновления которых хватит любого повода. В связи с этим сенатор надеется, что возобладает здравый смысл.

Напомним, 29 декабря США нанесли удары по пяти объектам движения «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что целями Америки стали склады оружия и места командования и управления, которые шиитские формирования используют для планирования и проведения атак на силы коалиции. По данным местных СМИ, жертвами авиаударов стали более 20 человек, около 40 получили ранения. Убитым оказался полевой командир «Хезболлы» Абу Али аль-Хазали.

1 Организация запрещена на территории РФ.