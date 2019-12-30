Политолог объяснил, почему Путин не поздравил с Новым годом президентов Украины и Грузии

Москва, 30 декабря. Отсутствие поздравлений от президента России Владимира Путина лидерам Украины и Грузии неудивительно на фоне антироссийских настроений в этих странах, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Глава российского государства поздравил ряд своих коллег с наступающим Новым годом, однако в списке не было поздравлений президентам Украины и Грузии Владимиру Зеленскому и Саломе Зурабишвили, пишут «Известия».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что, возможно, будет добавление к уже опубликованным поздравлениям.

Марков, комментируя отсутствие поздравлений для лидеров Украины и Грузии, заявил, что «это совершенно естественно». Он напомнил, что у Грузии нет дипломатических отношений с Россией, Зурабишвили «накачивает русофобскую ненависть».

Политолог добавил, что к голосованию на президентских выборах на Украине были допущены лишь те, кого одобрили американские спецслужбы.

«Главная цель, которую поставили хозяева перед Владимиром Зеленским, это уничтожение всего русского, это насильственное подавление тех, кто хочет дружить с Россией, это уничтожение русского языка. Было бы странно человека, который реализует такую программу, поздравлять», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «360».

Политолог также обратил внимание на отсутствие в списке получателей поздравлений глав Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Он заявил, что лидеры этих государств проводят русофобскую политику и стремятся признать РФ «исчадием ада».