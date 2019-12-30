Канализационная станция затапливает подвал жилого дома во Псковской области

В редакцию Федерального агентства новостей поступила информация от жильцов дома по адресу Псковский район, деревня Неелова, улица Юбилейная, дом №19Б, что на протяжении последних двух лет их подвал затапливается фекалиями.

Жильцы многоквартирного дома пожаловались на невыносимые условия.

«У людей начинаются рвотные рефлексы. Мне это тяжело очень терпеть», — рассказала агентству жительница Юлия.

ФАН попытался разобраться, кому же принадлежит эта канализационно-насосная станция. Для начала мы позвонили в местную администрацию Псковского района. Там нам ответили, что им «звонили уже местные жильцы».

«Но это не наша КНС, — добавили по ту сторону телефона. — Я не могу ничего сказать».

В управляющей компании ЖКХ Псковского района нам подтвердили только обслуживание дома по Юбилейной улице 19Б. Однако причастность к канализационной станции они не подтвердили.

«По поводу канализационных станций вам надо звонить в коммунальные услуги», — подсказали в управляющей компании.

«Последние два года у нас постоянно затапливает подвал. Примерно до 2012 года КНС функционировала. Потом она перестала работать. Сейчас все отходы, что сливают, льются самоходом в эту станцию. Естественно там все засорилось. К нам в подвал течет черная жидкость, которая очень плохо пахнет и выделяет опасный газ», — рассказал ФАН житель дома Артем.

Звонок в коммунальные услуги Псковского района для нас также остался безрезультатным.

«У нас только одна КНС — это возле дороги. Эта (на Юбилейной улице 19Б. — Прим. ФАН) не наша», — заявили коммунальщики.

Однако они предположили, что станция может принадлежать заброшенной птицефабрике Псковской. По данным сайта Rusprofile, птицефабрика находится в стадии ликвидации.

Конкурсным управляющим этой фабрики был Михаил Юрьевич Брылев. На Rusprofile мы нашли 22 зарегистрированные на нем организации.

Однако действующей на сегодняшний день из всего списка осталась только одна. Брылев является исполнительным директором Благотворительного фонда адресной социальной помощи жителям Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

По указанным в Интернете контактам нам не удалось дозвониться.

Местный житель Артем предположил, что станция принадлежит особой экономической зоне «Моглино». Позвонив в ОЭЗ, мы узнали, что к их контролю и обслуживанию относится только труба коллектора.

Повторный звонок в управляющую компанию по-прежнему не дал результата. Главный инженер компании не подтвердил участие в настоящем ремонте станции. Загадочного хозяина КНС так и не удалось найти.

По мнению местных жителей, еще несколько лет назад главный насос этой станции был снят мастером участка для ремонта. Но его так и не вернули на место. Жильцы предположили, что насос продали. Когда же этой проблемой начала интересоваться наша редакция, ремонт насосной станции возобновили: приехали неизвестные мастера и начали откачивать станцию.