Российский ученый рассказал, как относиться к экспериментам с геномом человека

Москва, 30 декабря. Эксперимент китайского ученого Хэ Цзянькуя по изменению генома эмбриона — этическая проблема современной науки. Об этом заявил доктор биологических наук, генетик Игорь Долотовский.

Он считает, что прогресс так или иначе приведет ученых к занятиям по генному редактированию. Он отметил, что с этической точки зрения эти эксперименты — проблемные, передает телеканал «360».

«Эксперименты такого рода на людях, мягко говоря, они проблемные. Прогресс не остановить. Очень многие вещи, которые сейчас кажутся обыденными, они в свое время вызывали какие-то возражения», — считает ученый.

Развитие этой области генетики должно способствовать поиску и устранению генетических заболеваний. Генетик считает, что необходимо прорабатывать вопрос морального и юридического регулирования. Нужны ограничения, которые будет устанавливать общество.

Отметим, что Долотовский не стал комментировать наказание китайского ученого, но подчеркнул, что Поднебесная — страна достаточно жесткая в применении карательных мер.

Ранее ФАН сообщал, что китайский ученый-генетик Хэ Цзянькуй проведет три года в тюрьме по решению суда за незаконные эксперименты с геномом человека. Кроме того, суд Китая обязал его выплатить штраф 3 миллиона юаней. Судебное разбирательство проводилось в рамках уголовного дела о незаконных экспериментах с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Ученые изменили ДНК эмбрионов, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения посредством нового метода редактирования генов.