Итальянский таблоид приравнял Любовь Соболь к террористу Умарову

Москва, 30 декабря. Юрист признанного в России иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь разместила в Twitter ссылку на свое интервью итальянскому таблоиду Lettera43. Интервью Соболь получилось бессмысленным и унылым, однако другие публикации итальянского интернет-издания вызывают куда больший интерес и многое объясняют.

Таблоид представляет юриста ФБК итальянскому читателю как одного из главных критиков российского президента. Ранее это место занимал один из лидеров чеченских сепаратистов Доку Умаров. Lettera43 называла террориста Умарова «единственным противником Владимира Путина».

Интервью Соболь органично соседствует со статьей, которая посвящена самым привлекательным неонацисткам. В статье Lettera43 рассказывается об итальянской «мисс Гитлер» Франческе Риции. Спину 36-летней неонацистки украшает татуировка в виде герба нацистской Германии. Девушка призывает к созданию национальной автономии, а также считает, что «евреи должны исчезнуть» с лица земли. В статье Lettera43 представлены и другие поклонницы нацизма, которые «прославились» росписью стен синагог, паломничеством к мемориалам Вермахта, а также распространением листовок нацистского характера с цитатами сожительницы Гитлера — Евы Браун.

Рядом с интервью юриста ФБК можно обнаружить статью о библейском пророке Исаии, предрекшего грядущий Апокалипсис, который начнется с падения Дамаска. При этом автор статьи приравнивает президента США Барака Обаму к вселенскому злу, называя его «антихристом», передает «Политика Сегодня».

Стоит отметить, что название издания Lettera43 является отсылкой к цитате американского журналиста Филиппа Мейера, который заявлял, что к 2043 году все бумажные издания прекратят свое существование.

Напомним, летом 2019 года юрист ФБК Любовь Соболь активно призывала россиян выходить на незаконные митинги в Москве. При ее участии в период с 14 июля по 31 августа в Москве состоялось три несанкционированные акции. Незаконные акции привели к беспорядкам, порче частного и государственного имущества, перекрытию улиц и стычкам демонстрантов с сотрудниками полиции и Росгвардии.