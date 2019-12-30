Жители ДНР рассказали о пытках в украинском плену

Донецк, 30 декабря. Жители Донецкой Народной Республики подвергались пыткам, пока находились в украинском плену. Об этом в понедельник заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, которой удалось побеседовать с соотечественниками, вернувшимися из плена.

«Вчера, после обмена, я опросила всех лиц, которых мы получили в ходе обмена пленными. И не было ни одного человека, который не сказал, что к нему применялись методы незаконного дознания. То есть люди подтвердили, что в отношении них применялись пытки», — отметила она.

Напомним, что накануне между Киевом и республиками Донбасса состоялся обмен пленными по формуле «124 на 76». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, без содействия со стороны Москвы этот обмен не состоялся бы, поскольку Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР. Договоренность об обмене пленными была достигнута по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел 9 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский также предлагал передать Киеву контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе и распространения амнистии, однако эта инициатива была отвергнута как противоречащая Минским соглашениям.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закона об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.