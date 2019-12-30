Эксперт предсказал провал попытки США развязать конфликт с Ираном в Сирии и Ираке

Москва, 30 декабря. Ставка на конфликт с Ираном в Сирии и Ираке обернется поражением для США, заявил ведущий сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин, комментируя авиаудары американцев по объектам движения «Хезболла».

ВВС США нанесли удары по пяти объектам шиитской организации в Сирии и Ираке. Воздушная атака в районе сирийско-иракской границы привела к гибели 25 ополченцев-шиитов, еще 50 человек получили ранения.

Как заявил помощник главы Пентагона Марка Эспера Джонатан Хоффман, Вашингтон нанес авиаудары якобы в ответ на провокации. Хоффман утверждает, что «Хезболла» будто бы стоит за обстрелом иракской базы вблизи населенного пункта Киркук, в результате которого погиб гражданин США.

Блохин считает, что авиаудары стоит расценивать не как серьезную попытку изменить расклад сил в Сирии, а лишь в качестве напоминания США о своем присутствии в регионе. Вашингтон, по его словам, пытается доказать, что у него еще есть инструменты воздействия как на Дамаск, так и на Тегеран.

«США, как и любая другая великая держава, не могут уйти из Сирии просто так (…) Сохраняют «мину при плохой игре», — передает слова эксперта «Экономика Сегодня».

«Хезболла» подчинена общему командованию шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби», сражавшегося на стороне иракской армии и внесшего вклад в разгром террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Также шиитское ополчение принимало участие и в операциях против ИГ1 на территории Сирии, в районе города Абу-Кемаль.

Член комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин назвал удары США по объектам Сирии и Ирака вопиющим фактом агрессии в отношении двух суверенных государств.

1 Организация запрещена на территории РФ.