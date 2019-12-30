Истребители Су-57 могут оснастить гиперзвуковыми ракетами и плазменным оружием

Москва, 30 декабря. Показавшие себя в Сирии российские истребители Су-57 будут оснащаться самым современным вооружением, в том числе гиперзвуковыми ракетами и плазменным оружием. Такое мнение выразил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

Он предположил, что новые самолеты могут быть оборудованы лазерным комплексом «Пересвет» для борьбы с крылатыми ракетами и дронами, а также элементами плазменного оружия.

«Скорее всего, что-то будет связано с гиперзвуковыми ракетами, потому что обычное вооружение, которое имеется на сегодняшний день у МиГ-35, Су-35 — это ракеты неплохого качества, но они предыдущего поколения. А в данном случае речь идет именно об использовании гиперзвукового оружия», — объяснил эксперт «НьюИнформ».

Хатылев назвал очевидным применение в новых истребителях методов пассивной локации, позволяющих оценивать обстановку в пассивном режиме, и не исключил, что Су-57 получат бортовые радиолокационные станции, выполненные на новых элементах.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что два истребителя нового поколения успешно прошли испытания в Сирии в марте прошлого года.

Также стало известно, что первые масштабные поставки новых самолетов в ВКС России начнутся в 2020 году.