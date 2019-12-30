Обмен пленными и соглашение с «Газпромом» повысят рейтинг Зеленского

Украинские политологи подводят промежуточные итоги правления президента Украины Владимира Зеленского и его команды. По их мнению, они получились неоднозначными, но на сегодня бесспорно одно — офис президента при Зеленском старается выполнять все обещания, данные народу или политическим партнерам. А также по мере сил бороться с коррупцией и «сохранять руки чистыми». При режиме экс-президента Петра Порошенко ни того, ни другого в украинской власти не было и в помине, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

К концу года популярность президента Зеленского, вопреки прогнозам многих экспертов, оказалась по-прежнему высокой. Пережив падение в конце осени, рейтинг «Зе-президента» начал вновь укрепляться после встречи с главой РФ Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже. А в течение декабря его укрепили новые договоренности по транзиту газа с Россией, а также очередной обмен пленными в формате «всех на всех». В итоге уровень удовлетворенности граждан работой президента Украины за последние недели, согласно опросам, вырос с 53% до 62%, а недовольство ею уменьшилось с 33% до 25%.

Один из недавних факторов роста президентского рейтинга — между Украиной и ЛДНР (Луганской и Донецкой народными республиками) после долгих согласований наконец-то произошел обмен пленными. Впервые это получилось сделать по принципу «всех на всех», как и договаривались в «нормандском формате». Обмен проходил в два этапа — сначала представители ЛНР привезли на украинскую территорию 25 своих пленных, а взамен получили 63 заключенных. Затем Украина привезла оставшихся 63 пленных на территорию блокпоста ДНР в Майорске, получив взамен 52 человека. То есть, всего Киев отдал на обмен 123 человека, а получил назад — 77.

Из украинских тюрем были освобождены известные персоны — 85-летний ученый Мехти Логунов и спортсменка Дарья Мастикашева. Также в республики передали пятерых бойцов «Беркута», обвиняемых Киевом в расстрелах на Майдане, — Олега Янишевского, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Зинченко и Сергея Тамтуру. Вышел на свободу и бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал за ДНР и получил на Украине 12 лет тюрьмы.

Ради того, чтобы обменять действительно всех, команде Зеленского пришлось пойти на болезненные компромиссы. Во-первых — несмотря на яростное сопротивление «партии войны», отдать обвиняемых «беркутовцев». Во-вторых — отдать в принципе всех политических заключенных, которые не имели отношения к войне в Донбассе. По мнению аналитиков, если бы не международное давление, вряд ли бы такой размен состоялся. Но у Зеленского решили не срывать первые же «нормандские договоренности», которые он подписал. И вызвали тем самым острое раздражение у националистов и представителей «партии войны» во главе с экс-президентом Петром Порошенко.

Второй важный фактор, характеризующий действия новой власти в Киеве, — «газовая война» между Киевом и Москвой, которую прогнозировали многие эксперты, не состоялась. По итогам переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом» при посредничестве Еврокомиссии стороны договорились о пятилетнем соглашении о транзите российского газа в Европу, а также урегулировании взаимных претензий.

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» три миллиарда долларов и обязался загрузить украинскую ГТС до 2024 года в объемах от 40 до 60 миллиардов кубометров газа в год. В Киеве вздохнули спокойно: в краткосрочной перспективе украинская «труба» останется с газом, а бюджет страны — с «живыми» деньгами от транзита. В итоге Украина войдет в 2020-й без страха получить дефицит газа и резкий рост тарифов. Более того — правительство уже распорядилось снизить суммы в платежках на 300–400 гривен (в том числе из-за теплой зимы и падения цен на газ в Европе).

По мнению киевского политолога Алексея Якубина, это уже настоящий прорыв, который был невозможен при режиме Порошенко, когда цены на «коммуналку» только росли — вне зависимости от внешних обстоятельств.

Правда, добавил политолог, в целом при Зеленском жизнь на Украине не сильно изменилась.

«Во многом так происходит из-за того, что новая власть не решается радикально отклоняться от курса, взятого при Порошенко. Более того, старая власть не ушла с политической сцены, переизбравшись в Верховную раду и продолжая влиять на политику Украины в надежде на реванш, — указал аналитик. — При этом в обещанный новым правительством «экономический рывок» и «конец эпохи бедности» пока верится с трудом. Кабмин не убедил граждан, что способен его организовать — скорее, наоборот. Год заканчивается с огромной «дырой» в бюджете и фактической остановкой государством платежей по многим статьям».

По мнению Якубина, надежды на скорый мир в Донбассе тоже не оправдались, хотя за стол переговоров с Москвой новая власть все же села. Итогом стало разведение войск в трех точках на линии соприкосновения и большой обмен заключенными между Украиной и Россией по схеме «35 на 35», произошедший в начале сентября. Напомним, тогда в составе 35 человек, выданных Киеву, оказались 24 украинских моряка, задержанных при провокации ВМСУ в Керченском проливе в ноябре 2018-го, а также режиссер Олег Сенцов.

Действующая украинская власть пока не может позволить себе пойти на прямой диалог с представителями ЛДНР, добавил политолог.

«Позиция Зеленского в том, что он лично не пойдет на такой диалог. Но де-факто этот диалог происходит в минской контактной группе. В итоге началось открытие новых проходов и КПВВ (контрольных пунктов въезда-выезда. — Прим. ФАН) на линии соприкосновения, состоялось уже два этапа обмена пленными. Медленно, но верно идет разведение сил и средств, решаются вопросы поставок в Донбасс воды, смягчается товарная блокада и так далее. Впереди у новой власти — обсуждение нового варианта закона об особом статусе Донбасса, об имплементации «формулы Штайнмайера». Все это должно обсуждаться, в том числе и с руководством ЛДНР. Сейчас на Банковой выбрали стратегию, в рамках которой сам президент не вступает в политический диалог с ЛДНР. Но в рамках минской контактной группы он идет, и мы видим реальные результаты».

Также, считает аналитик, очевиден внутренний рост нового главы Украины как острожного, но целеустремленного политика.

«Политический рост нового президента очевиден. Зеленский еще полгода назад был просто известным шоуменом, а сейчас он на равных участвовал во встрече с лидерами самых влиятельных стран Европы на «нормандском саммите», — пояснил собеседник ФАН. — Видно, что Зеленский достаточно быстро учится, и это вызывает безусловное уважение граждан. Да, он по-прежнему хочет понравиться всем — и это одновременно и плюс, и минус. Значит, он будет смотреть на свои рейтинги не только перед выборами. И слово «социология» для новой власти играет огромную роль».

Очевидный плюс новой власти и в том, что Зеленский сумел установить нормальные рабочие отношения с Владимиром Путиным, добавил Якубин.

«До «нормандского саммита» между двумя президентами было всего три телефонных разговора. Они привели к тому, что Украина смогла вернуть из России плененных моряков, захваченные корабли и целый ряд знаковых заключенных. А ведь когда Зеленский в первый раз позвонил Путину по телефону, МИД Украины публично раскритиковал такой шаг! Сегодня этот тренд удалось переломить, и в этом безусловная заслуга Зеленского», — констатировал эксперт.

Даже в плане публичной дипломатии актер Владимир Зеленский показал себя более сильным политиком, чем выпускник факультета международных отношений Петр Порошенко, заметил аналитик.

«Зеленский, в отличие от Порошенко, в публичной плоскости прекрасно «сохраняет лицо». Он не кричит на всех площадках об «агрессоре», «оккупантах» и так далее. Он старается говорить намного более дипломатично, и это производит впечатление на партнеров. Вспомните — за Порошенко часто было неудобно, когда он, будучи кадровым дипломатом, устраивал истерики на международных форумах, ходил в мятом костюме, носил в карманах непонятные предметы, похожие на фляжки, и так далее. Это было абсолютно недипломатическое поведение. В этом плане Зеленский понимает, что дело — важнее, чем какие-то ритуальные фразы», — пояснил Якубин.

Говоря о достигнутом транзитном соглашении с «Газпромом», Якубин выразил мнение, что важнейшим показателем для рейтинга президента станет реальное снижение сумм в платежках за ЖКХ для простых украинцев.

«В команде Зеленского прекрасно понимают, что от вопросов газа и тарифной политики зависит его рейтинг. После ситуации в ноябре, когда произошло падение рейтинга президента с 73% до 51%, в офисе президента резко озаботились вопросами тарифов, — напомнил эксперт. — Сегодня прямые поставки газа из России могут позволить серьезно снизить платежки за газ и ЖКХ. Недаром на днях премьер [Алексей] Гончарук объявил, что как минимум в 20 городах Украины снижение платежей за газ и отопление составит от 300 до 400 гривен. Для многих украинцев это важный показатель того, что власть думает о простых людях».

Важно и то, с каким сопротивлением может столкнуться действующая власть на пути реализации газовых договоренностей с РФ, указал аналитик.

«Часть политиков — тот же Порошенко и скрытые во власти, но связанные с ним лица — будут делать все возможное, чтобы максимально демонизировать этот процесс, не дать возможности сделать тарифы для населения ниже, усложнить поставки газа из РФ. В газовом вопросе им выгодны фирмы-«прокладки», которые дают им возможность на этом зарабатывать», — констатировал Якубин.

На сегодняшний день у команды Зеленского уже видна собственная стратегия, которую можно назвать «стратегией маленьких шажков».