Новый 2020 год Крысы — история и традиции, что надеть и поставить на стол, приметы и гадания

Завершается второе десятилетие XXI века, и мы вступаем в 2020 год, который будет високосным. Согласно восточному (китайскому) календарю, Новый 2020 год пройдет под знаком Белой металлической крысы. Федеральное агентство новостей представляет интересные факты о праздновании Нового год, без сомнения, самого любимого праздника в России.

Почему Новый год отмечают 1 января: история праздника

В древности разные народы отмечали наступление Нового года в различное время, в основном весной или осенью, согласно земледельческому календарю. На Руси Новый год довольно долго отмечали осенью, после сбора урожая.

Идея отмечать Новый год 1 января принадлежит римскому императору Юлию Цезарю, начало этой традиции было положено в 46 году до нашей эры. Праздник был посвящен божеству римского пантеона — двуликому Янусу, который, благодаря двум лицам, обращен и в прошлое, и в будущее. Название месяцев также в основном римские — так январь назван в честь Януса.

Постепенно обычай начинать Новый год 1 января перекочевал в Европу, а затем — при императоре Петре I — в Россию. Это произошло в 1700 году. При Петре новогодние празднования фактически носили обязательный характер, не менее обязательными считались и обильные возлияния. Изначально новогодний праздник (в отличие от Рождества) задумывался как полностью светский, и особых ограничений по части поведения не предусматривал, вплоть до откровенных вольностей.

Тогда же в России по примеру Германии стали использовать ель как новогоднее и рождественское дерево. Вечнозеленая ель символизировала вечную жизнь, а также древо познания, запретный плод которого погубил прародительницу Еву. Новогоднюю ель изначально было принято украшать яблоками, орехами и сладостями, которые затем заменили игрушками — стеклянными и из других материалов.

Неотъемлемой частью новогодних и тесно с ними связанных рождественских праздников стали Санта-Клаус и его российский аналог — Дед Мороз. Санта-Клаус — это святитель Николай Чудотворец, который был милостивым и щедрым святым, одаривавшим детей и взрослых.

Российский Дед Мороз более светский персонаж, связанный с народными поверьями о властелине холода из славянских мифов. В отличие от западного Санты, у Деда Мороза есть юная родственница — внучка Снегурочка.

Почему в России Новый год отмечают раньше Рождества

На Западе, как известно, сначала отмечается Рождество Христово, праздник в значительной мере семейный, а затем — Новый год, который является публичным торжеством.

В России все наоборот: сначала довольно-таки пьяный Новый год, который (о ужас!) приходится на время Рождественского поста, а уж потом само Рождество. Объяснение этой странности историческое.

Дело в том, что, в отличие от западного мира, Российская империя так и не перешла на григорианский календарь и жила по юлианскому, отстававшему от европейского на 13 дней. Сразу после революции создатель советского государства Владимир Ленин убрал отставание и ввел в стране григорианский календарь, «передвинув» время вперед на 13 дней. Однако антисоветски настроенная Русская православная церковь современный календарь так и не признала, хотя попытки такие делались.

Так и повелось — православная церковь в России отмечает Рождество по юлианскому календарю — с 6 на 7 января. Большая часть населения, позволяя себе новогодние излишества, тем не менее, отмечает Рождество, согласно православным традициям. Этому способствует и то, что сегодня в России Рождество — это выходной день.

На память об этой исторической коллизии остался неофициальный, абсолютно светский и чисто российский праздник — Старый Новый год, который отмечается с 13 на 14 января.

Современные традиции празднования Нового года

После революции Новый год стали отмечать не сразу из-за сходства праздника с религиозным Рождеством, которое в первые годы советской власти было под официальным запретом. В начале 1930-х годов празднование Нового года вернули, взяв рождественскую атрибутику, но переиначив ее не просто на светский, а именно на советский лад — звезда на елке пятиконечная, игрушки в виде советских символов и так далее.

Вернули и Деда Мороза, но, чтобы полностью скрыть его связь со святым Николаем, добавили Снегурочку, чисто фольклорный образ из славянских легенд.

К 70-м годам прошлого века в СССР выработался определенный новогодний ритуал, который с некоторыми современными нюансами сохранился и поныне. Это хорошо накрытый стол с традиционными салатами оливье, селедка под шубой и мимоза, бутерброды с красной икрой, жаркое, мандарины и шампанское. Мода на эти атрибуты жива и поныне, как сохранилось и новогоднее обращение руководителя страны к гражданам. Затем бьют куранты, под первый удар которых все чокаются бокалами с новогодним напитком и загадывают желание.

К новогодним традициям относится и специальным образом сверстанная телевизионная программа, где непременным атрибутом является знаменитая «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова, а также всевозможные «Голубые огоньки» и их более современные клоны.

Сегодня Новый год — это почти декада (новогодние и рождественские каникулы), тогда как в советские времена отдыхали только 1 января. Поскольку сейчас появились официальные новогодние ночные развлечения, в праздничную ночь принято не только выпивать и закусывать дома, но и участвовать в уличных гуляниях, а также запускать фейерверки. Последняя традиция, пришедшая из Китая, стала неизменным атрибутом праздника.

Китайский Новый год

Мода праздновать Новый год под знаком определенного животного китайского календаря (в 2020 году это Белая металлическая крыса) пришла в СССР и в Восточную Европу в 70-х годах прошлого века вместе с увлечением восточной экзотикой, а также эзотерикой, астрологией и прочими, скажем прямо, лженауками. Мода прижилась, и теперь каждый Новый год полки магазинов заполоняют изображения животного—символа, а астрологи дают в связи с этим массу различных советов.

Кстати, пусть никого не смущает, что Новый год по восточному календарю наступит только 25 января 2020 года: начинать чествовать Крысу стоит уже заранее — прямо в новогоднюю ночь

Новогодние приметы

Есть большое количество новогодних примет, как народных, так и более современных, в том числе связанных с китайским календарем.

Главная традиция звучит так: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому нужно встречать праздник в нарядной обнове, за хорошо накрытым столом, в радости и веселье. Тогда, согласно примете, весь год пройдет весело, сытно и в достатке.

Также до Нового года принято убрать жилище и раздать долги — это залог чистого и спокойного года.

Какие цвета предпочитает Крыса

Чтобы по всем правилам почтить хозяйку наступающего года Крысу, нужно нарядиться в ее любимые цвета, к которым относится белый, черный, а также все оттенки красного, желтого оранжевого, коричневого, охристого и так далее. Не стоит одеваться в ярко-синее (крыса боится воды), а также наряжаться под леопарда или змею (кошки и змеи — природные враги крыс).

Желательно использовать в наряде металлические аксессуары, особенно приветствуется серебро.

Что поставить на стол

Стол должен быть разнообразным, с салатами, мясным и сырным изобилием, фруктами, овощами и выпечкой (Крыса всеядна и обладает отменным аппетитом), но роскошествовать в ущерб разумности не стоит. Хозяйка года — восточная Крыса — хлебосольна и щедра, но при этом разумна и экономна.

Что дарить в год Крысы

Подарки желательно делать полезные и со смыслом, поскольку Крыса — существо практичное. Уместно дарить деньги, расчетливая Крыса это оценит.

Новогодние гадания

О новогодних гаданиях ФАН писал ранее, самым эффектным является коллективная забава с «вызовом духов». Как провернуть это веселое дельце, и какие еще есть новогодние гадания, читайте в материале Федерального агентства новостей.

А самое главное при встрече Нового 2020 года (кстати, не стоит бояться того, что он будет високосным) — это хороший новогодний настрой. Именно он поможет не только весело встретить, но и хорошо провести весь предстоящий год.