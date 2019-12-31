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Новый 2020 год Крысы — история и традиции, что надеть и поставить на стол, приметы и гадания

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Новый 2020 год Крысы — история и традиции, что надеть и поставить на стол, приметы и гадания

Завершается второе десятилетие XXI века, и мы вступаем в 2020 год, который будет високосным. Согласно восточному (китайскому) календарю, Новый 2020 год пройдет под знаком Белой металлической крысы. Федеральное агентство новостей представляет интересные факты о праздновании Нового год, без сомнения, самого любимого праздника в России.

Почему Новый год отмечают 1 января: история праздника

В древности разные народы отмечали наступление Нового года в различное время, в основном весной или осенью, согласно земледельческому календарю. На Руси Новый год довольно долго отмечали осенью, после сбора урожая.

Идея отмечать Новый год 1 января принадлежит римскому императору Юлию Цезарю, начало этой традиции было положено в 46 году до нашей эры. Праздник был посвящен божеству римского пантеона — двуликому Янусу, который, благодаря двум лицам, обращен и в прошлое, и в будущее. Название месяцев также в основном римские — так январь назван в честь Януса.

Постепенно обычай начинать Новый год 1 января перекочевал в Европу, а затем — при императоре Петре I — в Россию. Это произошло в 1700 году. При Петре новогодние празднования фактически носили обязательный характер, не менее обязательными считались и обильные возлияния. Изначально новогодний праздник (в отличие от Рождества) задумывался как полностью светский, и особых ограничений по части поведения не предусматривал, вплоть до откровенных вольностей.

Тогда же в России по примеру Германии стали использовать ель как новогоднее и рождественское дерево. Вечнозеленая ель символизировала вечную жизнь, а также древо познания, запретный плод которого погубил прародительницу Еву. Новогоднюю ель изначально было принято украшать яблоками, орехами и сладостями, которые затем заменили игрушками — стеклянными и из других материалов.

Неотъемлемой частью новогодних и тесно с ними связанных рождественских праздников стали Санта-Клаус и его российский аналог — Дед Мороз. Санта-Клаус — это святитель Николай Чудотворец, который был милостивым и щедрым святым, одаривавшим детей и взрослых.

Российский Дед Мороз более светский персонаж, связанный с народными поверьями о властелине холода из славянских мифов. В отличие от западного Санты, у Деда Мороза есть юная родственница — внучка Снегурочка.

Дед Мороз — персонаж, связанный с народными поверьями о властелине холода из славянских мифов. У него есть юная родственница — внучка Снегурочка

Почему в России Новый год отмечают раньше Рождества

На Западе, как известно, сначала отмечается Рождество Христово, праздник в значительной мере семейный, а затем — Новый год, который является публичным торжеством.

В России все наоборот: сначала довольно-таки пьяный Новый год, который (о ужас!) приходится на время Рождественского поста, а уж потом само Рождество. Объяснение этой странности историческое.

Дело в том, что, в отличие от западного мира, Российская империя так и не перешла на григорианский календарь и жила по юлианскому, отстававшему от европейского на 13 дней. Сразу после революции создатель советского государства Владимир Ленин убрал отставание и ввел в стране григорианский календарь, «передвинув» время вперед на 13 дней. Однако антисоветски настроенная Русская православная церковь современный календарь так и не признала, хотя попытки такие делались.

Так и повелось — православная церковь в России отмечает Рождество по юлианскому календарю — с 6 на 7 января. Большая часть населения, позволяя себе новогодние излишества, тем не менее, отмечает Рождество, согласно православным традициям. Этому способствует и то, что сегодня в России Рождество — это выходной день.

На память об этой исторической коллизии остался неофициальный, абсолютно светский и чисто российский праздник — Старый Новый год, который отмечается с 13 на 14 января.

На Западе сначала отмечается Рождество Христово, а затем — Новый год. В России все наоборот

Современные традиции празднования Нового года

После революции Новый год стали отмечать не сразу из-за сходства праздника с религиозным Рождеством, которое в первые годы советской власти было под официальным запретом. В начале 1930-х годов празднование Нового года вернули, взяв рождественскую атрибутику, но переиначив ее не просто на светский, а именно на советский лад — звезда на елке пятиконечная, игрушки в виде советских символов и так далее.

Вернули и Деда Мороза, но, чтобы полностью скрыть его связь со святым Николаем, добавили Снегурочку, чисто фольклорный образ из славянских легенд.

К 70-м годам прошлого века в СССР выработался определенный новогодний ритуал, который с некоторыми современными нюансами сохранился и поныне. Это хорошо накрытый стол с традиционными салатами оливье, селедка под шубой и мимоза, бутерброды с красной икрой, жаркое, мандарины и шампанское. Мода на эти атрибуты жива и поныне, как сохранилось и новогоднее обращение руководителя страны к гражданам. Затем бьют куранты, под первый удар которых все чокаются бокалами с новогодним напитком и загадывают желание.

К новогодним традициям относится и специальным образом сверстанная телевизионная программа, где непременным атрибутом является знаменитая «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова, а также всевозможные «Голубые огоньки» и их более современные клоны.

Сегодня Новый год — это почти декада (новогодние и рождественские каникулы), тогда как в советские времена отдыхали только 1 января. Поскольку сейчас появились официальные новогодние ночные развлечения, в праздничную ночь принято не только выпивать и закусывать дома, но и участвовать в уличных гуляниях, а также запускать фейерверки. Последняя традиция, пришедшая из Китая, стала неизменным атрибутом праздника.

Атрибуты Нового года: хорошо накрытый стол с традиционными салатами оливье, селедка под шубой и мимоза, бутерброды с красной икрой, мандарины и шампанское

Китайский Новый год

Мода праздновать Новый год под знаком определенного животного китайского календаря (в 2020 году это Белая металлическая крыса) пришла в СССР и в Восточную Европу в 70-х годах прошлого века вместе с увлечением восточной экзотикой, а также эзотерикой, астрологией и прочими, скажем прямо, лженауками. Мода прижилась, и теперь каждый Новый год полки магазинов заполоняют изображения животного—символа, а астрологи дают в связи с этим массу различных советов.

Кстати, пусть никого не смущает, что Новый год по восточному календарю наступит только 25 января 2020 года: начинать чествовать Крысу стоит уже заранее — прямо в новогоднюю ночь

Новогодние приметы

Есть большое количество новогодних примет, как народных, так и более современных, в том числе связанных с китайским календарем.

Главная традиция звучит так: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому нужно встречать праздник в нарядной обнове, за хорошо накрытым столом, в радости и веселье. Тогда, согласно примете, весь год пройдет весело, сытно и в достатке.

Также до Нового года принято убрать жилище и раздать долги — это залог чистого и спокойного года.

Новый 2020 год Крысы — история и традиции, что надеть и поставить на стол, приметы и гадания

Какие цвета предпочитает Крыса

Чтобы по всем правилам почтить хозяйку наступающего года Крысу, нужно нарядиться в ее любимые цвета, к которым относится белый, черный, а также все оттенки красного, желтого оранжевого, коричневого, охристого и так далее. Не стоит одеваться в ярко-синее (крыса боится воды), а также наряжаться под леопарда или змею (кошки и змеи — природные враги крыс).

Желательно использовать в наряде металлические аксессуары, особенно приветствуется серебро.

Что поставить на стол

Стол должен быть разнообразным, с салатами, мясным и сырным изобилием, фруктами, овощами и выпечкой (Крыса всеядна и обладает отменным аппетитом), но роскошествовать в ущерб разумности не стоит. Хозяйка года — восточная Крыса — хлебосольна и щедра, но при этом разумна и экономна.

Что дарить в год Крысы

Подарки желательно делать полезные и со смыслом, поскольку Крыса — существо практичное. Уместно дарить деньги, расчетливая Крыса это оценит.

Новогодние гадания

О новогодних гаданиях ФАН писал ранее, самым эффектным является коллективная забава с «вызовом духов». Как провернуть это веселое дельце, и какие еще есть новогодние гадания, читайте в материале Федерального агентства новостей.

А самое главное при встрече Нового 2020 года (кстати, не стоит бояться того, что он будет високосным) — это хороший новогодний настрой. Именно он поможет не только весело встретить, но и хорошо провести весь предстоящий год.

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