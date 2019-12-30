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Научный обозреватель Галкин рассказал, как вывести российский космос из кризиса

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Научный обозреватель Галкин рассказал, как вывести российский космос из кризиса

Научный обозреватель Александр Галкин уверен, что только реорганизация отрасли может вывести российский космос из затяжного кризиса.

Ранее Герой России космонавт Геннадий Падалка в интервью агентству РИА Новости сообщил, что стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов. По его же словам, причинами такого положения дел стали технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов в отрасли.

«За последние два десятилетия отрасль действительно сильно сдала. Причин несколько. Во-первых, технологическое отставание: российский сегмент МКС построен по технологиям 1980 годов. Перспективные, на наш взгляд, модули МЛМ и НЭМ все еще на Земле, хотя должны были быть в составе нашего сегмента еще в 2008-2009 годах. Хорошо сделанный и надежный, но давно устаревший корабль «Союз» проходит бесконечные модернизации», — сказал космонавт.

Как заверяют в «Роскосмосе», российский сегмент МКС будет достроен в 2023 году, а именно — в конце 2020 планируется запуск лабораторного модуля «Наука», в 2022 году — узлового модуля, а еще через год — научно-энергетического модуля.

Ракета "Ангара"

Комментируя заявление Героя России, научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что согласен с Падалкой, но также выразил уверенность в том, что «пока рано ставить крест на русском космосе».

«Согласен с Геннадием, ведь даже корабль «Федерация», который нынче переименован в «Орел» тоже морально устарел, равно как и ракета «Ангара», которую мы все еще пытаемся вывести на орбиту. Раньше я считал, что коррупция не может затронуть космонавтику, потому что в этой отрасли работали энтузиасты и люди, готовые отдать жизнь за науку. Но вышло иначе, в 90-е появилось воровство, появились менеджеры. Тот же Кудрин как-то говорил, что самое большое воровство идет в российском космосе, и для меня это было шоком. Я начинал работать в отрасли более 50 лет назад, когда деньги конечно никто не отрицал, но, если говорили честно, что зарплаты задерживают — люди продолжали работать, потому что космос, это даже не престиж, это дело энтузиастов», — говорит собеседник ФАН.

Как вывести из кризиса

Вторым же негативным фактором, по словам российского космонавта, стало «неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли». По словам Падалки, в СМИ регулярно появляется соответствующая информация.

Герой России космонавт Геннадий Падалка

«Вывести космос из стагнации можно, у нас очень много задумок, у нас даже есть возможности для их реализации, но для этого необходимо полностью перестраивать ракетно-космическую отрасль. Просто брать и перестраивать, потому что деньги на ее развитие выделяют, причем не маленькие, но они куда-то уходят, причем не туда куда нужно. Кроме того, в отрасль нужно набирать больше технических специалистов, людей, которые действительно разбираются в теме и которое болеют космосом. Таких много. Нам надо также искать новые материалы, новые технологии, новые принципы выведения космических аппаратов на околоземную орбиту и в дальний космос. Только так мы сможем вернуться в лидеры отрасли», — заключил Галкин.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее не раз докладывал руководству страны, что в отрасль вернулись профессионалы, работавшие в Федеральном космическом агентстве и на предприятиях отрасли.

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