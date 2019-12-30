Валерия в откровенном наряде поразила фанатов смелым образом

Москва, 30 декабря. Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном образе, опубликовав в своем Instagram-аккаунте кадры со съемок клипа.

На снимке 51-летняя исполнительница позирует в бюстгальтере и трусах с высокой посадкой, ее образ дополняют прозрачная черная накидка и лакированные ботфорты.

Валерия призналась, что готова к негативной реакции интернет-пользователей на ее откровенный вид. Она с нетерпением ждет, когда фолловеры напомнят ей о ее возрасте и детях.

Несмотря на ожидания артистки, подписчики с восторгом встретили Валерию в смелом образе. Многие фанаты отметили, что звезда прекрасно выглядит для своего возраста.