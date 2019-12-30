Валерия в откровенном наряде поразила фанатов смелым образом

Москва, 30 декабря. Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном образе, опубликовав в своем Instagram-аккаунте кадры со съемок клипа.
На снимке 51-летняя исполнительница позирует в бюстгальтере и трусах с высокой посадкой, ее образ дополняют прозрачная черная накидка и лакированные ботфорты.
Валерия призналась, что готова к негативной реакции интернет-пользователей на ее откровенный вид. Она с нетерпением ждет, когда фолловеры напомнят ей о ее возрасте и детях.
Несмотря на ожидания артистки, подписчики с восторгом встретили Валерию в смелом образе. Многие фанаты отметили, что звезда прекрасно выглядит для своего возраста.
«Ну как тут промолчишь..хочется выразить восхищение. Невероятной красоты любимая Валерия!» — написала loginova_anny.
«Как приятно смотреть на вас! Красивая, утонченная, элегантная… у меня просто не хватит словарного запаса, чтобы все комплименты написать», — добавила natasha_ponoma.
«А мне всегда очень нравятся ваши образы! Вы прекрасная и фигурка что надо! Почему бы и не показать ее», — подчеркнула zhanna9670.
«Очень хорошо выглядите ! Не дать совсем 55 (Валерии 51 год — Прим. ФАН)», — отметила allalululu.
«А я считаю, что если откровенный наряд на женщине смотрится эстетично, то совершенно неважно, сколько лет обладательнице этой прекрасной фигуры!) Валерия, выглядите потрясающе, так держать!» — поразилась знаменитостью olgavernikova.