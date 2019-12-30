Помпео в 2020 году планирует «подтвердить приоритеты США» во время поездки на Украину

Вашингтон, 30 октября. Госсекретарь США Майк Помпео в 2020 году планирует посетить Украину и Белоруссию. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«В предвкушении поездки на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в новом году, чтобы встретиться со своими коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе, а также в Южной Центральной Азии», — пишет он.

Напомним также, что в начале декабря министр иностранных дел Сергей Лавров пригласил Помпео посетить Россию. Незадолго до этого глава российской дипломатии посетил США, где провел переговоры с госсекретарем, а также с президентом Америки Дональдом Трампом. По итогам поездки Лавров заявил, что Россия будет искать возможность наладить отношения с США, поскольку нынешний уровень взаимодействия между странами не отвечает интересам ни одной из сторон.

Глава МИД РФ также добавил, что Москва и Вашингтон имеют разные взгляды на некоторые вещи и рассчитывать на то, что получится одномоментно добиться взаимопонимания – наивно. Но американские партнеры разделяют точку зрения на невозможность дальнейшего накопления противоречий между ядерными державами.