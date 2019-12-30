Асад поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом в Сирии

Дамаск, 30 декабря. Президент Сирии Башар Асад в направленной российскому коллеге Владимиру Путину поздравительной телеграмме поблагодарил Россию за разностороннюю помощь САР, в том числе в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе сирийского лидера.

Он поздравил россиян с Новым годом и пожелал, чтобы 2020 год был «наполнен добром и процветанием».

«Президент Асад также выразил глубокую признательность сирийцев за усилия РФ во всех сферах с целью поддержки суверенитета и безопасности сирийской земли и помощь сирийскому народу в избавлении от ненавистного зла — терроризма», — говорится в послании.

В тексте отмечается, что содействие России позволяет сирийцам жить в безопасности и заново отстраивать все, что разрушили боевики.

Асад указал, что надеется на усиление сотрудничества двух стран.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин телеграммой поздравил сирийского коллегу с Новым годом и подтвердил настрой на дальнейшее партнерство стран и неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии. Глава России выразил надежду, что совместными усилиями в наступающем году удастся установить мир в САР.