Диетологи рассказали, от каких блюд лучше отказаться в Новый год

Москва, 30 декабря. Диетологи напоминают, что Новый год — не повод забывать о принципах правильного и здорового питания. Некоторые угощения могут нанести существенный вред нашему организму. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина.

Увлекаясь огромным количество пищи мы должны помнить, что для организма это тяжелая работа. Отмечается, что самое опасное блюдо — это алкоголь. Он плохо сказывается на функциях защитной мембраны, растворяющей жир, передает телеканал «360».

«Люди, которые допустили сильное алкогольное опьянение, допускают огромную нагрузку на почки, интоксикацию. От этого погибают участки мозга и участки печени», — рассказала Мухина.

Кроме того, потенциальную опасность представляют шпроты. В одной банке содержится большое количество канцерогенов.

«Опасны холодцы с толстым верхним слоем жира. Потом могут быть провокации панкреатита, гипертонии, ожирения и сахарного диабета», — предостерегла Мухина.

Врачи советуют избегать майонеза. Следует отказаться от такой заправки для салата. Его можно заменить йогуртным соусом с горчичной заправкой. Кроме того, следует пить побольше негазированной воды. Диетологи говорят, что чем проще блюдо, тем лучше для ЖКТ и внутренних органов.

Ранее ФАН сообщал, что перед Новым годом нельзя голодать. 30 и 31 декабря нужно регулярно питаться в течение дня, это поможет избежать переедания в новогоднюю ночь.

Кроме того, специалисты составили топ-5 продуктов, не рекомендуемых к столу на Новый год. По их словам, нельзя выбирать в качестве горячего мясо по-французски, поскольку соединившиеся в нем свинина, майонез и картофель серьезно ударят по печени.