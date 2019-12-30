Бомбежка Сирии и Ирака показала, что США «захлебнулись» в конфликте на Ближнем Востоке

Москва, 30 декабря. Американские истребители F-15 Strike Eagle нанесли удары по пяти объектам шиитского движения «Хезболла» в Сирии и Ираке, в результате атаки погибли более 20 человек. Превентивный удар США по позициям умеренных сил говорит о том, что Вашингтон «захлебнулся» в конфликте на Ближнем Востоке и потерял всякое понимание ситуации, считает политолог Юрий Самонкин.

Накануне официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что авианалет был совершен якобы в ответ на нападение «Хезболлы» на базы в Ираке. Для того, чтобы «обезопасить себя от возможных будущих налетов», США нанесли точечные авиаудары.

Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американцы должны уйти с Ближнего Востока. Однако теперь Вашингтон резко включился «в борьбу с терроризмом» в информационном пространстве.

«Я вижу, что у США отсутствует четкое понимание, что делать дальше в Сирии и с союзниками. <..> Они на последнем издыхании делают некую «информационную войну» против терроризма. И самое интересное в том, что американцы наносят удары именно в тех местах, где сосредоточена наиболее умеренная оппозиция», — отметил Самонкин в комментарии Nation News.

По слова политолога, в Ираке американские военные делают вид, что занимаются чем-то полезными, спекулируя на «борьбе с терроризмом». В действительности же США поддерживают различного рода вооруженные формирования, чтобы оправдать свое присутствие на Ближнем Востоке.

«Я думаю, что американцам эти группировки нужны для сдерживания развития самих стран и для разграбления их природных ресурсов. Как в Сирии. Учитывая то, что в САР этот сценарий может не сработать, в Ливии он тоже под вопросом. И теперь они переключились на Ирак», — добавил Самонкин.

При этом США находятся в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Американские военные при содействии наемников и курдских террористический формирований оккупировали часть территории Сирии. Они отказываются освободить занятые территории Сирии и оказывают противодействие союзным официальному правительству Сирии силам. Главным интересом американский военных и наемников в Сирии является незаконная добыча нефти в богатых ресурсами районах страны.

Президент Ирака Бархом Салех, комментируя удары американской авиации, обвинил США в нарушении двусторонних соглашений. По мнению Салеха, действия США являются нарушением национального суверенитета Ирака и противоречат достигнутым ранее договоренностям.