Богомолов трогательно признался в любви Собчак

Москва, 30 декабря. Режиссер Константин Богомолов вместо подведения итогов года неожиданно и трогательно признался в любви супруге Ксении Собчак. Романтичное послание он опубликовал в Instagram.

Как рассказал художественный руководитель Театра на Малой Бронной, к наступающему празднику он относится философски и не стремится анализировать уходящий год.

Вместо того, чтобы вспомнить об успехах и поражениях в 2019 году, Богомолов признался, какие чувства испытывает к супруге. По его словам, разлука не сильно его печалит, однако встреча с любимой пробуждает бурные эмоции.

«Вот живешь с человеком и счастлив. Потом не видишься пару-тройку дней. Потом встречаешь в аэропорту в три ночи. Прыгаешь от счастья и видишь счастье в глазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоем, как будто все только начинается», — написал режиссер.

Как напоминает «Ридус», пара вступила в брак 13 сентября этого года. Предшествовал свадьбе развод Собчак с актером Максимом Виторганом, которому телеведущая родила сына Платона.

Церемония бракосочетания Собчак и Богомолова получилась весьма эпатажной. В ЗАГС пара прибыла на черном катафалке, украшенном цветами. После свадьбы влюбленные обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот, сменив перед этим катафалк на карету.

Фанаты в комментариях в социальных сетях признаются, что ждут, когда пара объявит о пополнении в семье. Однако пока известно лишь то, что Богомолов и Собчак живут в так называемом гостевом браке. Мать журналистки Людмила Нарусова рассказала, что дочь живет с ней и сыном в таунхаусе, пока режиссер снимает квартиру рядом с театром, пишет «Царьград».