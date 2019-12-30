Россия и Украина подписали мировое соглашение об отмене штрафа против «Газпрома»

Киев, 30 декабря. Россия и Украина подписали мировое соглашение, которое отменяет украинский антимонопольный штраф, введенный против «Газпрома». Об этом в понедельник заявил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.

«Украина и «Газпром» подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подписание открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», — написал он в Facebook.

При этом чиновник прикрепил фотографию документа, на которой видны подписи представителя «Газпрома» Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюски, пишет «Газета.ру».

Отметим, что отмена антимонопольного штрафа Украины и отзыв всех украинских исков к «Газпрому» были одними из главных условий России для продления контракта по транзиту газа в Европу. Стороны достигли взаимопонимания буквально за несколько недель до завершения действующего контракта.

Россия удовлетворила требование Украины по выплате трех миллиардов долларов, которые Киеву присудил Стокгольмский арбитражный суд. Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поступление денег на счета «Нафтогаза».

Срок нового контракта составит 5 лет, а не 10, как предлагала Украина изначально. Минимальный объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров ежегодно в период с 2021 по 2024 годы. В понедельник глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон объявил о завершении переговоров с российской корпорацией «Газпром» в Вене.