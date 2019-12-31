ФАН объявил номинантов конкурса «Хорошие новости России» в рубрике «Экономика»

Жюри конкурса «Хорошие новости России», проводимого Федеральным агентством новостей среди региональных СМИ, отобрало десять публикаций, претендующих на победу в номинации «Экономика страны или региона». До 20 января 2020 года читателям предстоит выбрать среди них победителя, который получит приз в размере 100 тысяч рублей. Форма для онлайн-голосования находится под этой публикацией.

Конкурсное жюри, в которое вошли профессиональные журналисты, политики и общественные деятели, приняло решение номинировать на конкурс «Хорошие новости России» в рубрике «Экономика страны или региона» следующих авторов и материалы.

Сергей Алексеев, «ЮгTimes». В статье «Туристы уходят в небо» автор рассказал об особенностях туризма в Краснодарском крае.

Ирэн Овсепян, «Всеволожские вести». В статье «Куда катится «Форд»?» она объяснила, что происходит на заводе американского автоконцерна во Всеволожске.

Татьяна Кулянова, «Ивановская газета». В интервью с владелицей клуба робототехники «Социальное предпринимательство — это бизнес с целью сделать мир лучше» автор подняла вопросы, волнующие всех, кто мечтает открыть свой бизнес.

Егор Никитин, «События» (Казань). Его публикация «Марат Сафиуллин: «Онлайн-кассы — это настоящее окно в цифровую экономику для тысяч татарстанских предпринимателей» рассказывает, как новые онлайн-кассы помогают сделать торговлю проще и прозрачнее, а налоговое администрирование — эффективнее.

Таисия Боршигова, северокавказское отделение ТАСС. В материале «Первый акселератор Чечни поможет технологическим стартапам выйти на рынок Ближнего Востока» представлена первая чеченская акселерационная программа Zayed innohub и проекты, отобранные ее экспертами для дальнейшего развития.

Олеся Гончарова, MK.ru. В статье «Куда уходят деньги ФЦП: в Симферополе скоро откроют супербольницу» журналистка рассказала о многопрофильном медицинском центре, строящемся в крымской столице.

Яна Турнова, «Коммерческие вести». Ее публикация «Омские кружева прославились в Литве и Италии» знакомит читателей с семейным бизнесом двух омичек.

Сергей Антонов и Владимир Витальев, ТРК «Мир Белогорья». В сюжете «Такая корова нужна самому. Выгодно ли держать скот», показанном в авторской программе «Прикладная экономика», журналисты рассказали, можно ли заработать на буренке.

Валентина Краснопольская, «Крымские известия». Материал «Ренессанс российского виноделия» подвел итоги первого саммита виноделов страны.

Материал издания «Губерния онлайн» «За месяц до пуска», который рассказывает о Чаяндинском месторождении в Якутии, на котором построен современный производственный комплекс.

Кто из перечисленных десяти номинантов победит в организованном ФАН конкурсе региональных СМИ и журналистов, зависит от вас. Обладателем приза в размере 100 тысяч рублей станет автор, набравший больше всего голосов в ходе онлайн-голосования, которое продлится с 09.00 31 декабря 2019 года до 00.00 20 января 2020 года.