Турецкая оппозиция раскритиковала инициативу по отправке войск в Ливию

Анкара, 30 декабря. Представитель оппозиционной турецкой партии «Аль-Хейр» Явуз Авароглу назвал «негативным вопросом» инициативу отправить войска Турции в Ливию, сообщает Alsaaa24.

Политик считает, что сил и возможностей Турции достаточно, чтобы обеспечить и защитить права Анкары в зоне Средиземноморья. По его мнению, Турции не следует отправлять своих военных в североафриканскую страну.

«Мы считаем, что достаточно было бы расположить наши войска вдоль границы, вместо того, чтобы подвергаться риску быть втянутыми в ливийский кризис в качестве одной из сторон», — подчеркнул Авароглу.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил отправку военных в Ливию якобы для нормализации ситуации. Правящая «Партия справедливости и развития» рассчитывает, что до конца года будет проведено голосование по вопросу о пересылке военного контингента в страну.

Анкара активно сотрудничает с террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — им поставляют оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Турецкая сторона обеспечивает переброску террористов из группировок «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (организации запрещены в России) через Тунис, оттуда боевики прибывают в захваченные ПНС Ливии города.

1 Организация запрещена на территории РФ.