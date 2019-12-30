Бузова улетела в Куршевель праздновать Новый год с Манукяном

Москва, 30 декабря. Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова улетела праздновать Новый год в Куршевель, причем не одна, а с новым возлюбленным Давидом Манукяном.

Известную пару заметили в московском аэропорту «Шереметьево». В воскресенье утром они, держась за руку, вошли через VIP-вход терминала.

По всей видимости, исполнительница решила не дожидаться финала телепроекта «План Б» и не работать в праздники, а поспешила провести отпуск с известным блогером.

О романе Бузовой и Манукяна фанаты догадывались давно. Певица однажды во время выступления случайно проговорилась о своих чувствах, хотя сам блогер всячески отрицал их романтическую связь. В августе 2019 года Манукян исполнил роль возлюбленного Бузовой в новом клипе певицы, они также публиковали совместные снимки в соцсетях.

Рассекретила роман Бузова совсем недавно в очередном выпуске реалити-шоу «План Б». Она призналась, что благодаря новым отношениям испытывает эмоции, которых давно уже не было.

«Я очень счастлива. Прям до дрожи», — прослезившись, сказала певица.

Ранее Бузову высмеяла популярный блогер Лена Миро. Исполнительница недавно заявила, что 2019 год был для нее чересчур насыщенным, поэтому в Новый год она планирует отдохнуть. Миро же заподозрила, что Бузова попросту не получила заказов из-за низкого спроса на ее выступления.