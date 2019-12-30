Гаспарян заявил, что либеральные СМИ выплескивают бред ради попадания в медиапространство

Москва, 30 декабря. Либеральные СМИ публикуют только негатив по российской повестке, а если такового нет, то журналисты подобных изданий не стесняются его придумывать. Об этом заявил публицист и общественный деятель Армен Гаспарян.

«Естественно, что любой негатив будет чудеснейшим образом выплескиваться. Если же совсем негатива нет, то его можно и нужно придумать», — отметил журналист.

В качестве примера Гаспарян привел ситуацию с сотрудником так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) Русланом Шаведдиновым, который долгое время уклонялся от службы в армии. Когда молодого человека мобилизовали в законном порядке, телеканал «Дождь» представил это как «похищение».

«Все это наглядно демонстрирует, что ни один человек из числа юристов-дегенератов ФБК не знает действующего российского законодательства. <…> Они показывают, что якобы идет некая борьба, а то, что она на самом деле идет исключительно в твиттерах, это никого там уже не волнует. Главное — фигурировать в медиапространстве», — прокомментировал ситуацию Гаспарян.

Кроме того, публицист напомнил, каким образом либеральные СМИ освещали такое значимое для России событие, как запуск движения поездов по Крымскому мосту. Особенно здесь отличился обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Ганапольский, который посмеялся над гражданами РФ, приветствующими первый поезд, а также над тем, что железнодорожное сообщение открыл лично президент РФ Владимир Путин.

«Они тут же заявили, что мост «не самый длинный», и вообще это «не событие», а глава государства вообще не должен был открывать движение. Весь набор своего фантомного бреда они тут же в очередной раз выплеснули», — возмутился Гаспарян.

По словам общественного деятеля, в подобных публикациях нет ничего нового, поскольку то же самое либеральные СМИ писали после открытия автомобильного движения по Крымскому мосту.

Кроме того, либеральные журналисты буквально восхитились санкциями против строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Они же работают против нашей страны. Может, конечно, там кто-то и есть, которому эти санкции не нравятся, но он не будет выпячивать свои мысли по этому поводу, потому что на зарплате. Никто из них не вспомнил, что у РФ есть собственные трубоукладчики. Зачем об этом говорить?» — подчеркнул Гаспарян в беседе с Nation News.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей составило рейтинг антироссийских СМИ по итогам прошедшей недели. Для этого ФАН проанализировал, сколько антироссийских и фейковых новостей выпустили либеральные медиа-ресурсы. Также учитывалось, как освещались значимые для России события.

Кроме того, определить, какие СМИ являются антироссийскими, помогает наш классификатор. Список регулярно обновляется и дополняется.