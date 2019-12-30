Зеленский отказался лишить Медведчука звания заслуженного юриста Украины

Киев, 30 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о лишении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука звания «Заслуженный юрист Украины».

На сайте президента Украины появился комментарий, в котором отмечается, что законодательством предусмотрены два механизма лишения государственной награды Украины: в случае осуждения лица за тяжкое преступление и за осуществление террористической деятельности. Решение о лишении награды принимается Советом нацбезопасности и вводится в действие указом президента Украины.

«Материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в офис президента Украины не поступали», — говорится в ответе на сайте президента Украины.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция о лишении Медведчука звания «Заслуженный юрист Украины» за «ненадлежащую защиту Василия Стуса и других диссидентов». Петиция набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом Украины.

Медведчук защищал права украинского националиста Стуса, которого Киевский городской суд в 1980 году приговорил к десяти годам лишения свободы и пяти годам ссылки. Украинские радикалы обвиняют Медведчука не только в том, что он «плохо защищал Стуса», но и в том, что сегодня он фактически олицетворяет собой пророссийские силы в украинской политике.