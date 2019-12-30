Политолог призвал Польшу набраться мужества и признать ошибки

Москва, 30 декабря. Политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал реакцию в Польше на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам эксперта, Польша в течение последних лет тщательно «изображает себя страной-жертвой».

Светов обратил внимание на то, что глава российского государства сказал об очень важной вещи.

«О том, что в событиях, которые происходили в 30-е годы в Европе и которые привели ко Второй мировой войне, Польша является не только страдательной стороной», — подчеркнул политолог в эфире радио Sputnik.

Он также напомнил о том, как в Польше принимали Германа Геринга — второе лицо в иерархии власти гитлеровской Германии, а также устраивали в его честь парад.

«Президент России сказал о том, какие соглашения были у Польши, как она участвовала в разделе Чехословакии, а также о том, что польские власти в то время придерживалось антисемитских взглядов», — обратил внимание Светов, отметив, что «это было в истории Польши».

Он посоветовал Варшаве набраться мужества и признать это, в противном случае могут быть последствия.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 24 декабря во время расширенного заседания коллегии оборонного ведомства РФ назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии в 1935-1939 годах Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его инициативу выслать польских евреев на африканский континент.

Руководитель Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя заявление Путина, указал на то, что эти слова относятся ко многим политикам нынешней Европы, передавал «Ридус».