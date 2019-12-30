Telegram-каналы заподозрили Глюкозу в беременности

Москва, 30 декабря. В Сети появилась информация о том, что поп-певица Глюкоза может быть беременна. Об интересном положении артистки написали несколько Telegram-каналов.

Канал «НеБожена» констатировал новость как известный факт, а «Только никому» представил информацию об этом как вероятную версию.

Источник опубликовал видеозапись, на которой певицы Глюкоза и Кэти Топурия танцуют, причем первая исполнительница одета в свободный свитер, а вторая — в платье по фигуре.

«Мы одни видим у Глюкозы округлившийся животик? Это джемпер такой неудачный или baby No3 на подходе?» — заподозрили певицу на канале «Только никому».

Авторы публикации отметили, что у коллеги Глюкозы по музыкальному цеху, «которую подозревают в беременности», талия идеальная.

Позднее информация о беременности исполнительницы была опровергнута, сообщает портал «Дни.ру». Оказалось, что видеозапись сделана в начале 2019 года. Светские журналисты нашли в соцсетях соответствующий пост, опубликованный в феврале. На снимке Глюкоза позирует в том же наряде.

В настоящее время 33-летняя исполнительница является матерью двух дочерей. Обе девочки — Лидия и Вера — рождены в браке с Александром Чистяковым, за которого артистка вышла замуж в 2006 году.

В начале осени подписчики активно обсуждали отношения супругов. Сообщалось, что Чистяков был замечен в компании другой женщины, а Глюкоза перестала носить обручальное кольцо и начала переписку с другим мужчиной, напоминает «Вечерняя Москва», но звезда дала поклонникам понять, что разводиться не планирует.