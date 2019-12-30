Сумма штрафов «Мемориала» за нарушение закона об иноагентах достигла 4 млн

Москва, 30 декабря. Центр «Мемориал», признанный в России иностранным агентом, оштрафован на 400 тысяч рублей. Вердикт вынес Тверской суд Москвы.

В этот раз «Мемориал» понес наказание за нарушение закона об иноагентах. Дело в том, что на портале «Жертвы политического террора в СССР» отсутствует маркировка «иноагент», которую «Мемориалу» необходимо было установить.

Общее количество штрафов организации и ее руководства достигает почти четырех миллионов рублей. Всего рассмотрены 20 протоколов из 28.

Международное правозащитное общество «Мемориал» — неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР. «Мемориал» был признан иностранным агентом после проведения плановой проверки в 2013 году.

Глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев проходил по делу о педофилии. Руководитель чеченского отделения Оюб Титиев был осужден за хранение наркотиков. При этом «Мемориал» каждый раз защищал своих соратников, заявляя, что их обвиняют якобы за политические взгляды.

Кроме того, организация активно защищает участника массовых беспорядков Сергея Суровцева, которого впоследствии приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за нападение на сотрудника правоохранительных органов. Однако и здесь «Мемориал» утверждает, что мужчину посадили за его «взгляды».