В Госдуме предложили приравнять зарплаты депутатов к средней по стране

Москва, 30 декабря. Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплату парламентариев со средней по стране в качестве подарка россиянам на Новый год.

«Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране. Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан», ― заявил Нилов в комментарии агентству «Москва».

Нилов также прокомментировал предложение депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова ввести правила поведения для чиновников на корпоративах.

«Прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать — это надо оставить на потом. Надо думать о главном», ― заявил Нилов.

Петров заявил о необходимости усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих. Депутат отметил, что муниципальные и государственные служащие публикуют фотографии с праздников, которые не соответствуют их статусу. Это негативно сказывается на имидже власти, констатировал Петров.

Ранее в Госдуме предложили взимать увеличенный НДФЛ с зарплат в 8 раз выше средних по России. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью Федеральному агентству новостей заявила, что налоги должны взиматься с зарплат на уровне 113% от МРОТ и выше, чтобы на руках у граждан оставался хотя бы необходимый минимум