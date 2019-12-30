Лавров опасается повторения бомбежек НАТО 2011 года в Ливии

Москва, 30 декабря. Предложение об организации бесполетной зоны в Ливии напоминает подготовку к бомбардировке этой страны силами НАТО в 2011 году. Такое заявление в понедельник сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Зарифом.

«Что касается идеи объявить бесполетную зону над Ливией, то это очень плохая ассоциация. Ведь НАТО стала бомбить Ливию после того, как Совет Безопасности ООН принял ровно такое же решение: объявить бесполетную зону над Ливией», — отметил он.

Напомним, что в 2011 году Североатлантический альянс осуществил военную операцию в Ливии, воспользовавшись резолюцией Совбеза ООН, которая разрешила интервенцию с целью «защиты мирных жителей». В результате ливийский лидер Муаммар Каддафи был свергнут, а к власти в Триполи пришло так называемое Правительство национального согласия Ливии. Данная структура подконтрольна западным странам и напрямую связана с террористическими группировками «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1 (обе запрещены в России).

Весной этого года командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале нового этапа антитеррористической операции с целью освобождения столицы от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.