Ахеджакова прокомментировала назначение Рыжакова на должность худрука «Современника»

С 4 января 2020 года художественным руководителем московского театра «Современник» станет известный театральный деятель, режиссер Виктор Рыжаков, сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы. В настоящее время (с 2012 года) он является руководителем Центра имени Всеволода Мейерхольда. Новость о новом назначении Федеральному агентству новостей прокомментировала народная артистка РФ Лия Ахеджакова, которая служит в «Современнике» с 1977 года.

Сам Виктор Рыжаков по поводу новой должности говорит очень сдержанно. В частности, режиссер пообещал, что сделает все для сохранения ценностей, сформировавшихся в театре.

«Я очень рада этому назначению! Знаю этого режиссера, во-первых, как очень хорошего профессионала, а также знаю его как очень порядочного и по духу близкого мне человека. Ужасно благодарна, что нас не постигла судьба женского МХАТа!» — не скрывает своей радости Ахеджакова.

Рыжаков в 2014 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ, является обладателем премий «Золотая маска» (2004, 2008), премии Станиславского «За вклад в театральную педагогику» (2011), премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2016), гран-при международного фестиваля «Контакт». Новому худруку «Современника» 59 лет.

Напомним, что прежний художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет от осложнений после воспаления легких. Народную артистку похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 29 декабря. Она занимала эту должность с 1972 года.