Не желающий платить за ущерб от незаконных акций Милов побирается в Facebook

Москва, 30 декабря. Сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Владимир Милов получил от службы судебных приставов постановление заплатить 3,5 миллиона рублей по иску «Автодора». Возместить ущерб, нанесенный незаконными акциями в Москве, приближенный Алексея Навального самостоятельно не собирается.

По всей видимости, сотрудник ФБК останется в этом году без поездки за границу на Новый год. Доставать деньги на оплату долга из своего кармана он не хочет, поэтому решил попросить материальной помощи у подписчиков.

В социальной сети Facebook соратник Навального пожаловался на «подарок от приставов» и заявил, что будет признателен за оказанную ему поддержку. Nation News сомневается, что хоть кто-то в преддверии праздников отзовется на просьбу Милова.

«Оплатить надо в течение пяти дней. Пишите в личку», — объявил Милов.

Не уедет на отдых за границу, по всей видимости, и юрист ФБК Любовь Соболь. Не так давно судебные приставы заявили, что готовят документы, которые запретят «оппозиционерке» покидать Россию, поскольку она так и не погасила назначенные судом штрафы. Поводом для них стал ряд несанкционированных акций в Москве, которые Соболь устроила, когда ее сняли с выборов в Мосгордуму за подделку подписей избирателей. В итоге протеже Навального оштрафована на 1,2 миллиона рублей.

Сам же Навальный неведомым образом избежал личной ответственности за организацию незаконных митингов в столице. Сайт Федеральной службы судебных приставов не показывает его долги по недавним исполнительным производствам. Поэтому стоит ожидать фотографии из теплых краев в Instagram одиозного блогера.

Отметим, что за 2017-2019 годы Навальный потратил на зарубежный отдых около 47 миллионов. Перед поездками он снимал средства с биткоин-кошельков, основная часть которых перечислялась туда в качестве «донатов» для поддержки ФБК.