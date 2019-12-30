Лавров заявил, что США продолжают подпитывать сепаратизм курдов в Сирии

Москва, 30 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон подпитывает сепаратизм курдов в Сирии. Об этом глава МИД РФ сообщил по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Лавров отметил, что в ходе встречи обсуждалась ситуация на восточном берегу Евфрата, а также в Идлибской зоне деэскалации, где США поддерживают курдских сепаратистов.

«Наши американские коллеги продолжают подпитывать сепаратистские тенденции в нарушение требований Совета Безопасности ООН уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии», — пояснил глава МИД РФ.

Напомним, в начале октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» против курдских боевиков на севере Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в граничащих с Турцией северо-западных районах Сирии.

Операция Анкары была направлена против курдских террористов, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

17 октября в столице Анкаре состоялись переговоры с участием Реджепа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временной приостановке антитеррористической операции на севере Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией районов Сирии.

Позднее США объявили о завершении вывода курдских террористов из зоны безопасности на севере Сирии. Однако курдские боевики продолжают осуществлять провокации, направленные против мирного населения Сирии и турецких военных.

В конце октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон оставит под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов использовать свои вооруженные силы для «защиты нефтяных ресурсов в Сирии».

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США осуществляют незаконную добычу и экспорт сирийской нефти при поддержке курдских террористов. Доказательства данного преступления ранее были представлены министерством обороны России.

В начале декабря курдские террористы устроили теракт в городе Телль-Халаф на севере провинции Хасака. В результате теракта погибли десятки ополченцев протурецких формирований. 26 ноября в Телль-Халафе произошел аналогичный теракт. Жертвами взрыва, который устроили курдские террористы стали 17 человек, 20 получили тяжелые ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.