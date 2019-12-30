Пять детей погибли при взрыве в иракской провинции Анбар

Багдад, 30 декабря. Пять детей погибли при взрыве, который произошел в городе Эль-Фаллуджа в иракской провинции Анбар. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным СМИ, вблизи одной из местных школ сработало взрывное устройство. Бомбу заложили боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Напомним, ранее американские ВВС нанесли удары по пяти объектам шиитской организации «Хезболла» в Ираке и Сирии. В результате погибли 25 человек, еще 50 получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.