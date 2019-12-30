Захарова назвала свое любимое новогоднее блюдо

Москва, 30 декабря. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в преддверии Нового года о своем любимом блюде.

«Салат из свеклы и орехов», — передает РИА Новости слова российского дипломата.

Ранее врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, как провести длительные новогодние праздники, соблюдая принципы здорового образа жизни (ЗОЖ). Последователи здорового питания прекрасно знают термин cheat meal, что переводится как «жульничество с едой». Оно предполагает, что человек на время праздников отказывается от традиционной диеты, чтобы наесться «от пуза».

Медицинские специалисты убеждены, что такие перерывы в здоровом питании принесут пользу всему организму, в том числе в психологическом плане. По словам Лизун, Новый год — отличный повод, чтобы позволить себе съесть что-то вредное. Как рассказала доктор, это можно сравнить с единственной тренировкой в спортивном зале, которая не принесет никакого эффекта. Поэтому одноразовое потребление вредного блюда не станет «катастрофой», в том числе это касается и спиртного, сообщает радио Sputnik.

Ранее эксперт рассказала, что к новогоднему столу ни в коем случае нельзя подавать в сыром или соленом виде рыбу, которая пролежала на льду в супермаркете.