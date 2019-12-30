Россияне рассказали, каких происшествий боятся в новогодние праздники

Москва, 30 декабря. Новогодние праздники для россиян — повод не только для радости, но и для беспокойства. Многие уезжают на зимние каникулы и оставляют свое жилище без присмотра на длительное время. Отсюда и масса опасений.

Как показали результаты исследования, проведенного компанией Дельта Системы безопасности, среди жителей шести федеральных округов страны, треть россиян боятся проникновения в их дом преступников. Еще около 20% опрошенных опасаются неожиданного визита в новогоднюю ночь подвыпивших соседей.

Но главный страх у большинства россиян вызывают фейерверки, которые в новогоднюю ночь тысячами запускаются в небо. У 40% респондентов есть опасения, что пиротехника может залететь на балкон или в окно их жилища и создать пожароопасную ситуацию.

В целом же чувство беспокойства, связанное с тем, что они оставили свою квартиру или дом на продолжительный срок, возникало у каждого второго россиянина. Чаще всего люди переживают, чтобы их не ограбили (79%). Возможной протечки воды в квартире или затопления от соседей, а также возникновения пожара боятся 40% и 39% респондентов соответственно.