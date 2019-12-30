ФАС завела дело против сервиса Booking за регулирование цен в отелях

Москва, 30 декабря. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против сервиса Booking.com. В ведомстве считают неконкурентным требование сайта к гостиницам обеспечивать лучшую стоимость.

ФАС отметила, что нарушение выражается в том, что Booking.com навязывает российским гостиницам, хостелам условия соглашения о «необходимости обязательного предоставления и соблюдения равенства цен и номеров».

Как обратили внимание в регуляторе, соответствующие действия фирмы привели к тому, что гостиницы не могут регламентировать на других сайтах бронирования более низкие цены, чем на Booking.com. По мнению сотрудников службы, это может привести к ущемлению интересов средств размещения, а также к ограничению и ликвидации конкуренции на этом рынке, сообщает телеканал «360».

Напомним, с жалобой на Booking.com в ФАС обратилась Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». ФАС выдала сервису предупреждение для устранения соответствующих нарушений сроком до 12 декабря. Однако сервис этого не сделал, в связи с чем ведомство завело в отношении Booking.com антимонопольное дело.