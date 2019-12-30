ВСУ за год более тысячи раз нарушили режим прекращения огня, заявили в ЛНР

Луганск, 30 декабря. Более 17 тысяч боеприпасов было выпущено украинскими силовиками по территории Луганской Народной Республики за год, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, в 2019 году было зафиксировано 1100 нарушений режима прекращения огня со стороны Киева.

«Выпущено более 17 тысяч боеприпасов, из них 655 артиллерийских снарядов и 5366 мин», — добавил Филипоненко.

Кроме того, в течение года в результате атак украинских силовиков были разрушены и повреждены 44 домостроения и объекта инфраструктуры. Отмечается, что бойцы ВСУ вели целенаправленный обстрел по важным социальным объектам.

«От рук украинских оккупантов погибли два и получили ранения 15 мирных жителей республики, из них двое детей», — сказал офицер.

Напомним, гражданская война на Украине длится с 2014 года. Некоторые районы Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться пришедшему после государственного переворота в стране руководству и объявили о создании ЛНР и ДНР. Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Жертвами конфликта стали, по последним данным, более 13 тысяч человек.

Разрешить внутриукраинский конфликт пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч контактной группы в Минске.